体脂肪を減らしたい人にオススメの調理法とは！？【体脂肪の話】

体脂肪を減らしたいなら調理は「揚げるより焼く」「焼くより煮る・蒸す」

調理法で脂肪とカロリーは減らせる

食材やその部位の選び方によってカロリー、脂肪の量が異なることはすでに紹介したとおりです。でも、そこで安心するのはまだ早い。その食材をどう調理して食べるかによって、まったく同じ食材でも最終的なカロリーに大きな差ができてしまうのです。

たとえば、肉類の中でも比較的ヘルシーな鶏のもも肉ですが、その調理法を「揚げる」「焼く」「煮る」「蒸す」の4種類で比較してみると、出来上がった料理のカロリーと脂質に大きな差があります。とくに鶏のから揚げは、衣をつけて揚げるため、衣が油を吸って、元々の肉のカロリーと脂質に油が上乗せされているわけです。揚げ物は料理としてはとてもおいしいものですが、ちょっと見方を変えると「油をディップして食べている」ようなものなのです。

一方、「焼く」「蒸す」といった調理法は、調理中に肉に含まれる脂肪が溶け、肉汁として外に出ていくため、調理前よりもカロリー、脂質ともに少なくなります。ただし溶け出た油をそのままソースとして使ったり、高カロリーな調味料を加えたりしたら、せっかく減ったカロリーも元通りに。

調理の際はなるべく油を少なくし、余分な油は捨てて、味付けもできるだけシンプルにすることを心がけましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』著：土田隆