スミスがOP戦初の本塁打、グラスノーも好投

ドジャースは26日（日本時間27日）、アリゾナ州グレンデールで行われたホワイトソックス戦に7-6で逆転勝利を収めた。5回にはウィル・スミス捕手が今季“チーム初”となる本塁打。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「全く心配してなかったよ。いいスイングができている」と、野手陣の調整に信頼を寄せた。

オープン戦で負けなしの快進撃を続けているドジャース。5試合を終えて本塁打が1本も出ていなかったが、この日、正捕手スミスが待望の一発を放った。試合後に報道陣から、この件をふられたロバーツ監督は「そうだったの？」と上機嫌。「今日はいい1日だった。（ゼロ更新がストップしたのは）よかった」と満足気に振り返った。

続けてロバーツ監督は「選手たちの打席内容はいいし、いいスイングもできている。何度も打席内容について言及してきたけど、満足しているよ」と語り、打線の仕上がりに手応えを感じている様子だった。

先発したタイラー・グラスノー投手も初回を3者連続三振で切り抜けるなど、開幕ローテーション入りに向けて順調な仕上がりをアピール。指揮官も「とてもよかった。テンポが非常によく、全球種を使って効果的な投球をしていた」と称賛した。（Full-Count編集部）