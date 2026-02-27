劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が4月10日に公開されることを記念して、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて、3月27日に『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』、4月3日に『名探偵コナン 緋色の弾丸』、4月10日に『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』、4月17日に『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』が放送されることが決定した。

3月27日に放送される『名探偵コナン探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』は、2006年に公開された劇場版『名探偵コナン』の10周年記念作品。原作者・青山剛昌のアイデアで、これまでの主要キャラクターが、ほぼ勢揃いするというオールスター作品となっている。脚本はテレビシリーズの第1話を手がけた柏原寛司、監督はテレビシリーズでは1996年から参加している山本泰一郎が務めた。舞台は最新作『ハイウェイの堕天使』と同じ“横浜”に新しく完成したテーマパーク「ミラクルランド」。謎の依頼人から事件の解決を求められるが“定刻内に解決できなければIDカードに仕掛けられた爆弾を作動させる”と脅迫されてしまう。タイムリミットが迫る中、コナン、平次、白馬探など、若き探偵達が奔走。果たして定刻までに事件を解決できるのか。

3月27日に放送される『名探偵コナン 緋色の弾丸』は、2021年公開の劇場版第24弾作品。FBI所属のスナイパー赤井秀一と、赤井ファミリーに焦点があてられる。監督を務めたのは、『紺青の拳（フィスト）』（2019年）の永岡智佳。脚本は『ゼロの執行人』（2018年）以来の登板となる櫻井武晴が担当した。本作は、スポーツの祭典「WSG東京」のスポンサー企業関係者を狙った連続拉致事件を主軸に物語が進む。同様の事件が15年前のアメリカでも発生しており、コナンや日本警察が捜査を進める中、赤井達FBIも15年前の連続拉致事件との関連を疑い動き出す。そして、赤井の家族も各々の目的や思惑のため名古屋に集結。時速1000km/hを誇る最新鋭真空超電導リニアを舞台に、スピード感溢れるスリリングなバトルが描かれる。

4月10日に放送されるのは、2025年に公開され、興行収入147.4億円を記録した劇場版第28弾。警視庁時代の同僚で、かつての雪崩事件を調査していた男から連絡を受けた小五郎が、コナンとともに、その男との待ち合わせ場所へ向かい事件に巻き込まれていく。本作では、いつもは“眠りの小五郎”とよばれコミカルなキャラクターの小五郎の覚醒した一面が見られる。小五郎がメインとなるのは劇場版第9弾『水平線上の陰謀（ストラテジー）』（2005年）から20年ぶり。加えて大和敢助、上原由衣、諸伏高明の所属する長野県警、目暮十三や高木渉、佐藤美和子が所属する警視庁捜査一課、そして安室透（降谷零）や風見裕也が所属する公安警察までもが登場。小五郎の刑事時代や、大和敢助が隻眼になった経緯が明かされる中、事件は司法取引制度に絡んだ国家規模の巨大な陰謀の様相を呈し、公安警察も動きだす事態に発展する。監督を務めたのは、劇場版『名探偵コナン』初登板となる重原克也。脚本は劇場版『名探偵コナン』ではお馴染みで、テレビドラマ『科捜研の女』シリーズ（テレビ朝日系）や、『相棒』シリーズ（テレビ朝日系）も手がける櫻井武晴が担当した。また、長野の山中で炭焼き小屋を営む寡黙な男・大友隆役で山田孝之、巨大なパラボラアンテナを持つ国立天文台の施設研究員・円井まどか役で山下美月がゲスト声優として参加している。

そして、4月17日に放送される『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』は2022年公開の劇場版第25弾。ハロウィーンシーズンを迎え、若者たちで溢れかえる渋谷を舞台に物語は、渋谷ヒカリエで、タキシード姿の高木刑事とウエディングドレスの佐藤刑事の姿……と思わせるシーンから始まる。時を同じくして、かつて連続爆破事件の犯人として逮捕された男が脱獄。動向を安室透ら公安が追っていたところ、突如その男の首に付けられていた機械が爆発。その衝撃で危うく建物から落ちそうになる風見を救おうとした安室は、その隙をつかれて何者かに同じ爆弾を首に付けられてしまう。監督は、劇場版『ハイキュー!!』シリーズの満仲勧、脚本は最新作『ハイウェイの堕天使』でも脚本を務める大倉崇裕。音楽は本作から大野克夫に代わって菅野祐悟が担当し、ゲスト声優として白石麻衣が民間の外国人部隊のリーダー、エレニカ・ラブレンチエワ役として出演している。

◼️放送情報『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』日本テレビ系にて、3月27日（金）21:00～22:54放送声の出演：高山みなみ（江戸川コナン）、神谷明（毛利小五郎）、堀川りょう（服部平次）、山崎和佳（毛利蘭）、岩居由希子（吉田歩美）、高木渉（小嶋元太）、折笠愛（円谷光彦）、緒方賢一（阿笠博士）、林原めぐみ（灰原哀）、山口勝平（工藤新一／怪盗キッド）原作：青山剛昌『名探偵コナン』（小学館『週刊少年サンデー』連載中）監督：山本泰一郎脚本：柏原寛司音楽：大野克夫

『名探偵コナン 緋色の弾丸』日本テレビ系にて、4月3日（金）21:00～22:54放送声の出演：高山みなみ（江戸川コナン）、山崎和佳（毛利蘭）、小山力也（毛利小五郎）、池田秀一（赤井秀一）、緒方賢一（阿笠博士）、岩居由希子（吉田歩美）、高木渉（小嶋元太）、大谷育江（円谷光彦）、林原めぐみ（灰原哀）ゲスト声優：浜辺美波（石岡エリー）原作：青山剛昌『名探偵コナン』（小学館『週刊少年サンデー』連載中）監督：永岡智佳脚本：櫻井武晴音楽：大野克夫

『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』日本テレビ系にて、4月10日（金）21:00～23:14放送※本編ノーカット／初放送声の出演：高山みなみ（江戸川コナン）、山崎和佳奈（毛利蘭）、小山力也（毛利小五郎）、林原めぐみ（灰原哀）、高田祐司（大和敢助）、速水奨（諸伏高明）、小清水亜美（上原由衣）ゲスト声優：山田孝之（大友隆）、山下美月（円井まどか）原作：青山剛昌『名探偵コナン』（小学館『週刊少年サンデー』連載中）監督：重原克也脚本：櫻井武晴音楽：菅野祐悟

『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』日本テレビ系にて、4月17日（金）21:00～22:54放送声の出演：高山みなみ（江戸川コナン）、山崎和佳奈（毛利蘭）、小山力也（毛利小五郎）、古谷徹（安室透）、高木渉（高木渉）、湯屋敦子（佐藤美和子）、緒方賢一（阿笠博士）、岩居由希子（吉田歩美）、高木渉（小嶋元太）、大谷育江（円谷光彦）、林原めぐみ（灰原哀）ゲスト声優：白石麻衣（エレニカ・ラブレンチエワ）原作：青山剛昌『名探偵コナン』（小学館『週刊少年サンデー』連載中）監督：満仲勧脚本：大倉崇裕音楽：菅野祐悟（文＝リアルサウンド編集部）