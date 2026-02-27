途中棄権→怒りで用具放り投げ→雪上でふて寝…男子回転ノルウェー選手からの珍助言「たまには森の中へ歩き、木の下に座ったって大丈夫」【冬季五輪】

男子回転2回目に途中棄権となったマグラス(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー男子回転で、金メダル候補と期待されながら、2回目途中棄権の憂き目にあったアトレリー・マグラス（ノルウェー）が、現地時間2月25日までに自身のインスタグラムを更新。「たまには森の中へ歩き、木の下に座ったって大丈夫なんだということを忘れないでください」と珍助言を送った。

【写真】背中から漂う哀愁…雪山に向かう失意のマグラスを見る

マグラスは16日に行われた男子回転の1回目でトップに立った。しかし、2回目の滑走でまさかの事態に見舞われた。順調に雪上を滑走していたが、ゲートを跨いでしまうミスで、痛恨の途中棄権となった。

そして、感情を抑えられなくなった。怒りでストックを放り投げ、頭を抱えて悔しさを露わに。冷静さを失い、両足のスキー板を取り外すと、コース脇のフェンスの網をくぐり抜け、雪山へ向かって歩き出す行動に出た。その後、雪の上に仰向けになると、ゴーグルを外して天を見上げた。現実逃避とも言える“ふて寝”で、やり切れない思いを晒していた。

一連の行動は、日本のワイドショーでも取り上げられるほどで、不本意な形で注目の的となったマグラス。そんな25歳は、インスタグラムで雪山に向かう自らの後ろ姿の写真を投稿。文面では「この1週間、どうして自分が今の生き方を選んでいるのか、ずっと考えていました。払ってきたすべての犠牲、大切な人たちと離れて過ごす時間、そしてそれに伴うプレッシャーについても」と記した。