市場規模の数字だけでは見えない「背景」をどう読むかが、事業判断の精度を大きく左右します。

QYResearchが公開した最新情報では、同社が重視する市場分析の設計思想と実務での使い方が整理されました。

競合比較から将来予測までを一気通貫でつなぐ分析フローが示されている点も注目ポイントです。

掲載日：2026年2月25日

QYResearchは、世界市場のデータと産業レポートを扱う調査会社です。

同社は市場調査レポートだけでなく、委託調査や事業計画支援までを含む情報サービスを提供しています。

今回の発信では、数値結果を並べるだけで終わらない「構造的に読む分析手法」が中心テーマになっています。

競合分析と業界分析の設計軸

競合分析の主要観点：5項目（売上構成・製品ポートフォリオ・地域展開・価格戦略・提携関係）バリューチェーン分析範囲：4段階（原材料供給・製造工程・流通・最終需要）

競合分析では、企業ごとの売上構成や価格戦略を同じ枠で比較し、ポジショニングの違いを明確化しています。

単純なシェア比較で終えず、競争優位の源泉と参入障壁まで整理するため、実務での判断材料として使いやすい設計です。

業界分析は上流から下流までを一連で捉えるため、どこに付加価値が集中しているかを読み取りやすくなっています。

市場規模評価と予測データの読み方

市場規模評価では、数量ベースと金額ベースの両方を照合し、構成比の変化を見える化しています。

同じ成長率でも地域や用途によってドライバーが異なるため、伸びる領域と調整局面の領域を分けて判断しやすい構成です。

将来予測は複数シナリオで提示されるため、計画を一本化しすぎないリスク管理にもつながっています。

課題別に選べるカスタマイズ支援

提供形式：2形式（標準レポート・個別カスタマイズ調査）活用ユーザー像：5類型（新規参入・再ポジショニング・経営戦略策定・海外進出・社内報告）

標準レポートに加えて、特定地域や特定用途に絞った追加分析を組み合わせられる点が同社の強みです。

レポート納品後も追加質問や更新情報の共有に対応し、単発で終わらない運用支援を継続しています。

調査結果をそのまま会議資料へ転用しやすいため、意思決定のスピードを落としにくい運用になっています。

引用実績とグローバル提供体制

外部機関による引用実績が明示されているため、データソースの信頼性を確認しやすい情報開示です。

多言語での情報提供を行っており、地域をまたぐ比較検討にも対応しやすい基盤を整備しています。

市場環境の変化にあわせて調査情報を更新中で、継続的に参照できるデータベース運用も特徴です☆

市場数字を読むときに重要なのは、増減そのものより「なぜ動いたか」を説明できることです。

QYResearchの分析設計は、需要構造と供給体制を同時に見るため、経営判断の根拠を組み立てやすくなっています。

新規参入の検討から既存事業の再評価まで、幅広い局面で使える実務寄りの市場分析情報です。

【数字の裏側まで見える分析設計の強み！

QYResearch「構造を読み解く市場分析と戦略的視点レポート」】の紹介でした。

