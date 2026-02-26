日本テレビ系「ZIP!」に生出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ系「ZIP!」に生出演。エキシビジョンで話題となったポーズについて明かした。

単独での生出演は初めてとなった17歳。フリー演技直後の頬に右手を当てて首をかしげるポーズに注目が集まっただけでなく、エキシビションで見せた氷に寝そべりながら足をパタパタさせるポーズも視線を集めた。

特徴的な振り付けについて、「振付師の方と相談して、『この盛り上がるところで、どういうのやったらいいかな』って話して、決まったのがこのポーズです」と自身も関わっていたことを明かした。

競技とは違い自由な表現が可能なエキシビション。「試合と違う感覚。暗い中なので、本当にスポットライトを自分だけ浴びてっていう演技なので、本当に楽しかったです」と振り返っていた。

中井のエキシビションは、X上で「いちいち可愛すぎる」「これは皆が恋に落ちてしまうやつだ」などと日本ファンが続々と反応。大好評だった。



（THE ANSWER編集部）