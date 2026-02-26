ワンコとお散歩していたら、お店の人に焼き芋をもらった飼い主さん。その時の微笑ましい光景が投稿されたのですが、BGMのクセが強すぎて…？投稿は記事執筆時点で76万8000回再生を突破し、「この歌なにｗ」「芋フィーバー来た」「笑い止まらん」といった声が寄せられています。

【動画：犬の散歩中、焼き芋屋さんがサツマイモをくれて…微笑ましいと思いきや→センスが光る『まさかのBGM』】

お散歩中の微笑ましい出来事

TikTokアカウント「wanji_222」に投稿されたのは、柴犬の「つぶ」ちゃんと飼い主さんがお散歩をしていた時の出来事です。

2人が焼き芋屋さんの近くを通りかかったら、なんとお店の人が「売り物にならないやつだから、犬に食べさせてあげて」と3つも焼き芋をくれたそう！これにはつぶちゃんも大喜びし、背伸びをしながら焼き芋をじっと見つめていたとか。微笑ましいエピソードに、ほっこりしますね。

お店の人が立ち去った後、つぶちゃんが「今すぐ食べたい！」とばかりにお座りしたので、飼い主さんはさっそく焼き芋をあげることに。

まさかのBGMに大爆笑！

ここまでの映像はBGMがついていなかったのですが、飼い主さんが焼き芋のアルミホイルを剥がした瞬間にチャルメラの音色が流れます。そして唐突に「♪イモイモイモ」と、大音量でBGMがスタート。まるでパチンコの確変演出のようで、笑わずにはいられません！

つぶちゃんが「早くちょうだい～」と待っている間も、嬉しそうに焼き芋を食べている間もBGMは流れ続けます。ひたすら「♪イモ」を連呼したり、「♪じゃがいも さつまいも やまいも」「♪カリウム 繊維 ビタミンC」とイモの種類や栄養素を列挙したりした挙句に、最後は「♪イモイモ、最高～！」とイモを称えて終了。

謎過ぎる歌詞が気になって、つぶちゃんが焼き芋を味わっている可愛い姿に全然集中できません…！微笑ましい光景にこのクセが強いBGMを合わせる飼い主さんのセンスには、視聴者さんたちも思わず大爆笑してしまったのでした。

この投稿には「こんだけ可愛い子がいたら焼き芋あげちゃうよね」「唐突なBGMに吹いたw」「急に確変入ってしぬw」「わんちゃんの脳内BGM？」「面白すぎて涙出るくらい笑った」といったコメントが寄せられています。

甘えん坊で笑顔が可愛いワンコ

つぶちゃんは甘えん坊で、笑顔が魅力的な女の子。飼い主さんが帰宅した時には、いつもニコニコしながら飛びついて、全力でお出迎えしてくれるそうです。これからもつぶちゃんの愛らしい姿は、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

つぶちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「wanji_222」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「wanji_222」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。