２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円３７銭前後と前日と比べて５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円６９銭前後と同１円１５銭程度のユーロ高・円安だった。



この日に日本政府が日銀審議委員の候補として、金融緩和や財政拡大に前向きな「リフレ派」とされる中央大名誉教授の浅田統一郎氏と青山学院大教授の佐藤綾野氏の２人を提示。２４日に一部で「高市早苗首相が日銀の植田和男総裁と１６日に会談した際、追加利上げに難色を示していたことが分かった」と報じられていたこともあり、日銀による早期の追加利上げ観測が一段と後退するなか円売りが優勢となった。ドル円相場は欧州市場で一時１５６円８２銭と約２週間ぶりの水準まで上伸したあと一服商状となったが、米主要株価指数や米長期金利の上昇がドルを下支え。ニューヨーク市場では概ね１５６円台半ばで堅調に推移した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８１０ドル前後と前日と比べて０．００４０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS