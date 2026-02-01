純正ナビで動画が映らない、毎回ケーブル接続が必要という車内ストレスをまとめて解消できるモデルが登場しました。

GetPairrの「Mirror Cast」は、ワイヤレスミラーリングと有線CarPlay無線化を1台にまとめた車載アダプターです。

期間限定で40％OFFが適用され、導入しやすい価格帯になっています。

GetPairr「Mirror Cast」

割引率：40％OFF最終価格：11,880円クーポン有効期間：2026年2月24日〜2026年4月30日販売チャネル：Amazon

GetPairrは、車内の接続課題に着目した車載アクセサリーを展開するブランドです。

今回の「Mirror Cast」は、純正ナビを交換せずに表示機能と接続性を拡張できる実用重視のアダプターです。

配線の煩わしさを減らしながら、普段使いのナビ画面をエンタメ表示にも活かせる点がこのモデルの軸になっています。

期間限定40％OFFで導入しやすい価格設計

機能構成：2機能一体型クーポン適用価格：11,880円製品保証：1年間

価格面のハードルを下げつつ保証も付くため、車載ガジェットを初めて導入する層でも選びやすい条件です。

クーポンコードは「B3X73TXK」で、期間内の購入時に適用できます。

ワイヤレスミラーリングでスマホ画面を純正ナビへ表示

ミラーリング対応iPhone：iPhone 15以降ミラーリング対応Android：DP Alt Mode対応機種表示対象：ナビアプリ・動画・写真

ケーブルなしでスマートフォン画面を表示できるため、乗車時の接続動作を短縮しやすくなります。

同乗者と地図や動画を共有しやすく、長距離移動時の使い勝手を底上げできる構成です。

有線CarPlayを無線化して乗車後の接続を自動化

変換機能：有線CarPlayを無線CarPlay化非対応機能：有線Android Autoの無線化

有線接続が前提だったCarPlay環境でも、本体接続後は無線利用へ移行でき、毎回の抜き差しが不要になります。

短距離移動の積み重ねで手間が減るため、日常利用ほど効果を実感しやすい機能です。

発熱対策テスト済みで継続使用にも配慮

耐久確認：高温・低温の耐久テスト実施済み電話窓口：050-5213-0336受付時間：平日10:00〜17:00

使用時の発熱は正常動作範囲として案内されており、出荷前の耐久確認を経て提供されています。

問い合わせ窓口が複数用意されているため、導入前の互換確認や購入後の相談もしやすい体制です。

純正ナビを活かしたまま機能だけを足したい人には、今回の2機能一体型は整理された選択肢になります。

配線ストレスを減らしつつ車内表示を広げたいなら、割引期間中に検討しやすいタイミングです。

【純正ナビの“映せない”を終わらせる高機能アダプター！

GetPairr「Mirror Cast」】の紹介でした。

よくある質問

Q. GetPairr Mirror Castの価格はいくらですか？

最終価格は11,880円です。

Q. GetPairr Mirror Castの開催期間はいつですか？

クーポン有効期間は2026年2月24日〜2026年4月30日です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 純正ナビの“映せない”を終わらせる高機能アダプタ！GetPairr「Mirror Cast」 appeared first on Dtimes.