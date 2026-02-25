¥Æ¥È¥ê¥¹¤¬¥È¥é¥¦¥Þ·Ú¸º¤Ë¸ú²Ì¡¡Ç¾¤ÎÎÎ°è¤ò³èÀ²½¡¡¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¬¸º¾¯¡¡¸¦µæ¼Ô¡ÖËÜÅö¤Î¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¡×
¡¡¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡Ö¥Æ¥È¥ê¥¹¡×¤¬¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤ËÈ¼¤¦¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Î·Ú¸º¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£±Ñ¡¦¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë»î¸³¤Ç¤Ï¡¢»ë¶õ´Ö½èÍý¤òÃ´¤¦Ç¾¤ÎÎÎ°è¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¯ÆþÅª¤Êµ²±¤ò¼å¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¦µæ¤Ï¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯Ãæ¤Ë»à¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤Ê¤É¿¦Ì³¾å¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò·Ð¸³¤·¤¿NHS¡Ê±Ñ¹ñÌ±ÊÝ·ò¥µー¥Ó¥¹¡Ë¿¦°÷Ìó100¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¥È¥é¥¦¥Þ¤Îµ²±¤òÃ»»þ´Ö»×¤¤½Ð¤·¤¿¸å¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Â®ÅÙ¤Î¥Æ¥È¥ê¥¹¤ò¥×¥ìー¤·¡¢²èÌÌ¤Î¥°¥ê¥Ã¥É¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç»ë³Ð²½¤¹¤ë¡Ö¥¤¥áー¥¸¶¥¹ç²ÝÂê²ðÆþ¡ÊICTI¡Ë¡×¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¼ç¼¹É®¼Ô¤Ç¥¦¥×¥µ¥éÂç³Ø¿´Íý³Ø¶µ¼ø¤Î¥¨¥ß¥êー¡¦¥Ûー¥à¥º»á¤Ï¥¹¥«¥¤¥Ë¥åー¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤è¤ë¿¯ÆþÅª¤Êµ²±¤Ï°ì½Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃí°Õ¤òÃ¥¤¤¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ÎÃ»¤¤»ë³ÐÅª²ðÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶³ÐÅªµ²±¤Î¿¯ÆþÀ¤ò¼å¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Èæ³Ó·²¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Î¼£ÎÅ¤ä¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éºî¶Ê²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤òÄ°¤¯ÊýË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ICTI¤ò¼õ¤±¤¿»²²Ã¼Ô¤Ï4½µ´Ö¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¬10Ê¬¤Î1¤Ë¸º¾¯¡£6¤«·î¸å¤Ë¤ÏÌó7³ä¤¬¡Ö¿¯ÆþÅª¤Êµ²±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£PTSD¤Î¾É¾õ·Ú¸º¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ûー¥à¥º»á¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤ò¡ÖËÜÅö¤Î¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡ÖË»¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²º¤ä¤«¤ÇÃ»»þ´Ö¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê²ðÆþ¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë