WBCÆüËÜÂåÉ½ ¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤ÎºÊ¤Ç2»ù¤ÎÊì¡¦ÅÏÊÕ¥ê¥µ¡Ê23¡Ë¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤ï¤ì¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡WBCÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¡Ê25¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÏÊÕ¥ê¥µ¡Ê23¡Ë¤¬24Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Í§¿Í¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÏÊÕ¥ê¥µ¤È6ºÐ¡¦4ºÐ¤ÎÌ¼¤¿¤Á
¡¡2018Ç¯¤Ë¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¾®±àÁª¼ê¤È2021Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ÅÏÊÕ¡£6ºÐ¤È4ºÐ¤ÎÌ¼¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢É×ÉØ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤ò³Ú¤·¤à¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Æü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤ï¤ì¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡3·î1Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ÎÅÏÊÕ¡£2026Ç¯2·î24Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Í§¿Í¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î°Ù¤Ê¤é¾®±àÁª¼ê¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë