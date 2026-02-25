¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¡Ø¥é¡¼¥ä¤ÈÎ¶¤Î²¦¹ñ¡Ù¤Ê¤É4ºîÉÊ¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ªAmazon¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×ÆüËÜ¸ìÈÇ
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖAmazon¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¡ÊAudible¡Ë¡×
Amazon¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ºîÉÊ¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¡Ë¤Î¿·¥¿¥¤¥È¥ë4ºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
Amazon¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¡ÊAudible¡Ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡×ÆüËÜ¸ìÈÇ4ºîÉÊÄÉ²Ã
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å)
¡ÖAmazon¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¡ÊAudible¡Ë¡×¤Ë¤Æº£²ó¿·¤¿¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Audible¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
Audible¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÊª¸ì¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì²»À¼¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤«¤é¤Ï¡¢ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹: ¥Ù¥ë¤È¥Ð¥é¤ÎÆæ¡Ù¤È¡¢¡Ø¥é¡¼¥ä¤ÈÎ¶¤Î²¦¹ñ¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥é¡¼¥ä¤¬Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤ËÄ©¤à¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡§¥é¡¼¥ä¤È¤¤¤Ë¤·¤¨¤ÎÎ¶¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥µ¡¼¥¬¤è¤êÌó200Ç¯Á°¡½¡½¶ä²Ï¶¦ÏÂ¹ñ¤È¥¸¥§¥À¥¤¡¦¥ª¡¼¥À¡¼¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡È¸÷¤Î»þÂå¡É¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥¤¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥Ï¥¤¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡§¥·¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡Ù¤È¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥Ï¥¤¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡§¥Û¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Audible¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯4ºîÉÊ¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¿·¤¿¤Ë¹¤²¤¿¤¤¤´²ÈÄí¤ä¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤È²á¤´¤¹°ÜÆ°»þ´Ö¤ä½¢¿²Á°¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÎËÁ¸±¤äÁÔÂç¤Ê¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¡ÈÄ°¤¯Êª¸ìÂÎ¸³¡É¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡§¥Ù¥ë¤È¥Ð¥é¤ÎÆæ
Ãø¼Ô¡§Disney Press¡ÊÃø¡Ë¡¢Juliana Schiavo¡ÊÃø¡Ë¡¢¤¤¤º¤ß¤Ä¤«¤µ¡ÊËÝÌõ¡Ë
¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡§Æ£ËÜ´îµ×»Ò¡¢Ê¿Àî¤á¤°¤ß¡¢¹¾¸¶Àµ»Î¡¢Â¿ÅÄÌîÍËÊ¿¡¢±§»³Îè²Ã
URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0G4VW95YY
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6¡Á8ºÐ
¡ÖÌî½Ã¡×¤äËâË¡¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Ì¿¤¢¤ëÊª¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¤ª¾ë¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¡Ö¥Ù¥ë¡×
¤½¤Î¤ª¾ë¤Ç´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥é¤Î²Ö¤Ó¤é¤äÍÕ¤¬¡¢¤ª¾ë¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥ë¡×¤È¤½¤ÎÍ§¤À¤Á¡¢»þ·×¤Î¡Ö¥³¥°¥¹¥ï¡¼¥¹¡×¤È¿¤Âæ¤Î¡Ö¥ë¥ß¥¨¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¿¯Æþ¼Ô¤òÃµ¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤¬Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡§¥Ù¥ë¤È¥Ð¥é¤ÎÆæ¡Ù
¡Ö¥³¥°¥¹¥ï¡¼¥¹¡×¤Î¥¼¥ó¥Þ¥¤¤ò´¬¤¯¸°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»þ¤ò¹ï¤à¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¯Æþ¼Ô¤¬¸°¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡©
»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¡Ö¥Ù¥ë¡×¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡£
¤³¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡§¥é¡¼¥ä¤È¤¤¤Ë¤·¤¨¤ÎÎ¶¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹
Ãø¼Ô¡§Disney Press¡ÊÃø¡Ë¡¢Cynthea Liu¡ÊÃø¡Ë¡¢À¥ÈøÍ§»Ò¡ÊËÝÌõ¡Ë
¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡§²¼»³ÅÄ°½²Ú¡¢²ÃÆ£³Ù¡¢º´Æ£Íª²í¡¢ÅèÂ¼ÐÒ¡¢»³¸ýÌ«¿Í¡¢º´¡¹ÌÚËÓ¡¢³ÑÅÄÍºÆóÏº¡¢¾¾±Ê°êÊâ¡¢Æ£ÅÄÍË»Ò¡¢ËÜÅÄµ®»Ò
URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0G4VVBBZ6
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6¡Á8ºÐ
¥¯¥Þ¥ó¥É¥é¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖºÍÇ½¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ç¥·¥ç¡¼¡×¤ò1½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¡¢¡Ö¥é¡¼¥ä¡×¤ÈÍ§¤À¤Á¤Î¡Ö¥Ö¡¼¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ö¡¼¥ó¡×¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¿·¤·¤¤ÀäÉÊÎÁÍý¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥®¤È¤Ê¤ëºàÎÁ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎÁÍý¤òËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡¢ÅÁÀâ¤ÎÎ¶¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¿Í¤Ï¤Þ¤À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¥é¡¼¥ä¡×¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¨¥ÓÂç¹¥¤¹æ¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ê¥¾¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÃµ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ°ì¹Ô¤Ï¡¢Î¶¤¿¤Á¤¬²¿É´Ç¯¤âÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÌµ»ö¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥é¡¼¥ä¡×¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÂçËÁ¸±¤Ë¤µ¤¢½ÐÈ¯¡ª
¥Æ¥¤¥ë¤Î¾Æ¤±¤Ä¤¯¤è¤¦¤Êº½Çù¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥ó¤Î¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä»³¡¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¥°¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÂì¤Ê¤É¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥Ï¥¤¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡§¥·¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È
Ãø¼Ô¡§Lucasfilm Press¡ÊÃø¡Ë¡¢George Mann¡ÊÃø¡Ë¡¢Èø·ÁÍ³Èþ¡ÊËÝÌõ¡Ë¡¢¹âÌÚÈþÏÂ¡ÊËÝÌõ¡Ë
¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡§»ûÅçÂóÆÆ
URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0G4VTGTFT
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§9¡Á12ºÐ
³¤¤ÎÏÇÀ±¥¨¥¤¥é¥à¤Ç¡¢¿Í¡¹¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ë»ö·ï¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥À¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥§¥À¥¤¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼1¿Í¤È¥Ñ¥À¥ï¥ó3¿Í¤òÄ´ºº¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅþÃå¤·¤¿°ì¹Ô¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë»öÂÖ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤°µ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¿¼³¤¤ËÄÆÍî¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥Ó¡¼¥³¥ó¤«¤é¶²¤í¤·¤¤¶¼°Ò¤¬¸½¤ì¡¢Ã¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¸¥§¥À¥¤¤Ç¤µ¤¨¤â¡Ä¡£
¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥Ï¥¤¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡§¥Û¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È
Ãø¼Ô¡§Lucasfilm Press¡ÊÃø¡Ë¡¢George Mann¡ÊÃø¡Ë¡¢Èø·ÁÍ³Èþ¡ÊËÝÌõ¡Ë¡¢¹âÌÚÈþÏÂ¡ÊËÝÌõ¡Ë
¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡§»ûÅçÂóÆÆ
URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0G4VYNBFQ
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§9¡Á12ºÐ
³¤¤ÎÏÇÀ±¥¨¥¤¥é¥à¤ËÃóÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥À¥¤¤¿¤Á¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤ò¶¼°Ò¤«¤é²òÊü¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¿ôÆü¸å¡¢Ææ¤Î¿¢Êª¤¬³¹¤òÊ¤¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
³¤¤ËÄÀ¤ó¤À¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥Ó¡¼¥³¥ó¤Î»Ä³¼¤È·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¥¸¥§¥À¥¤¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¶²ÉÝ¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë°Å¤¤³¤¤ÎÄì¤Ø¡£
¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¹¤ëËÁ¸±¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Audible¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢²»À¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤È¤È¤â¤Ë¹¤¬¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÊª¸ì¡£
¡ÖAmazon¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¡ÊAudible¡Ë¡×¤Ë¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡×ÆüËÜ¸ìÈÇ4ºîÉÊ¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
