”大人弁当”は、自分好みに軽やかに──山脇りこさんの「から揚げ南蛮風弁当」
最近、お弁当をつくっていますか？
「お弁当＝大変」というイメージが定着していますが、ちょっと見方を変えれば、もっと自由なお弁当の世界が広がります。
きょうの料理ビギナーズ3月号の特集は「いま、あらためてお弁当」。
山脇りこさんが提案するのは、軽やかでヘルシーな“大人弁当”です。
本記事では、気の利いた味つけや詰め方のアイデアが光る「から揚げ南蛮風弁当」をご紹介します。
山脇りこさんの大人弁当
「誰かの数時間後の楽しみをつくるって、いいですよね」と山脇さん。お弁当づくりの魅力を凝縮した名言！
年を重ねるにつれて、お弁当の中身も少しずつ変化していくもの。
ボリュームよりもおいしさとヘルシーさを優先し、自分の好みも大事にしたい。
そんな大人心をくすぐるお弁当を山脇りこさんに教えてもらいます。
から揚げ南蛮風弁当
揚げ物はそのまま入れず、甘酢やだしで煮るのが山脇さん流。
冷めてもしみじみとおいしく、ひと手間かけてよかったと思えます。
美しく並んだにんじんの仕切りもマネしたい！
鶏から揚げの南蛮風
鶏から揚げの南蛮風
甘酸っぱい味が衣にしみた大人好みのから揚げ。から揚げは市販品でOK。材料（1人分）
鶏のから揚げ（市販／しょうゆ味）… 3コ（120～150ｇ）
A （酢・水 … 各大さじ1 みりん … 小さじ2 砂糖・しょうゆ … 各小さじ1）
［1人分290kcal 調理時間5分（冷ます時間は除く）］
1 小鍋にから揚げとAを入れ、オーブン用の紙をかぶせて落としぶたをし、中火にかける。
2 煮立ったら火を止め、から揚げの上下を返し、そのまま冷ます。お弁当箱に詰める前に、煮汁に浸っていなかった部分に煮汁をかける。ピーマンの甘酢煮
ピーマンの甘酢煮
丸ごとくったり煮るのがポイント。色は渋めだけど味は絶品。材料（つくりやすい分量）
ピーマン … 4コ（120g）
A （酢 … 大さじ3 砂糖・酒 … 各大さじ2 塩 … 小さじ1/4）
［全量120kcal 調理時間15分（冷ます時間は除く）］
1 ピーマンはヘタの部分をギュッと押し、ヘタと種を取り除く。
2 鍋に1とAを入れて混ぜ、ふたをして弱めの中火にかける。フツフツと沸いてきたら火を弱め、ピーマンがくたっとするまで10～12分間煮て、そのまま冷ます。
【保存：冷蔵庫で5日間】
薄にんじん
画期的なにんじんの活用法！ 薄いのですぐに火が通ります。材料（1人分）
にんじん … 5～6cm（25g）
◎塩
［1人分10kcal 調理時間5分］
1 にんじんはスライサーで斜め薄切りにする。
2 鍋に湯カップ2を沸かして塩小さじ1/4を加え、1を入れてしんなりするまで2分間ほどゆでる。
テキストでは、「梅みそ卵」のつくり方もご紹介しています。教えてくれた人
山脇りこ（やまわき・りこ）
料理研究家。国内外を問わず旅を愛し、その楽しさを綴ったエッセイが多くの共感を呼んでいる。夫のためのお弁当づくりを緩やかに続けながら、日々新たなレシピを生み出している。
NHK『きょうの料理ビギナーズ』2026年3月号より
撮影・竹内章雄／スタイリング・池水陽子／取材＆文・小笠原章子
