¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²áµîºÇ¹â¤Î¥á¥À¥ë6¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÀª¤â»²²Ã¡£¥Ú¥¢¶â¥á¥À¥ë¤Î»°±ºÍþÍè¡Ê24¡ËÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê33¡ËÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤âÌ´ÉñÂæ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤¿¥ß¥é¥Î¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ê¸ÞÎØ¤Î¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤¿¡£¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡£±éµ»Á°¤ËÌÚ¸¶¤¬»°±º¤Î°áÁõÇØÃæ¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¤òÊÄ¤áËº¤ì¤¿¡£±éµ»³«»Ï¸å¤ËÌÚ¸¶¤¬¡ÖÇØÃæ³«¤¤¤Æ¤ë¤è¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢Æâ¿´¥É¥¥É¥¤ÎÉñ¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ú²÷¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¡ÖCan¡Çt¡¡Stop¡¡The¡¡Feeling¡×¤¬Î®¤ì¤ë¡£¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤êÉÕ¤±Ãæ¡¢ÌÚ¸¶¤¬»°±º¤Ë¤µ¤µ¤ä¤¤¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡ª¡×¡£¤½¤Î·ä¤ËÌÚ¸¶¤¬¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ÇÇØÃæ¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¤òÊÄ¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¡Öº£Æü¤ÏËÍ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏËÍ¤¬¤ª·»¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÌÚ¸¶¡£¥Õ¥ê¡¼¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿»°±º¤Î¡Öº£²ó¤Ï»ä¤¬¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤ÎÈ¯¸À¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¤·¤¿¤ê´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤Ì½ªËë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÌ´ÉñÂæ¤ò´°Áö¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ê½Ö´Ö¡Ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¡£¤½¤¦»°±º¤¬¸À¤¨¤Ð¡¢ÌÚ¸¶¤â¡ÖÎý½¬¤Ï¤¦¤½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ù¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¾®µÙ»ß¡£»°±º¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò¤´Ë«Èþ¤È¤·¤ÆÇã¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÄÌ±¡¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ½ªÎ»¸å¤Ë8Ç¯¸å¤Î30Ç¯¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¡Ö¥ß¥é¥Î¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×¤ÈÌÚ¸¶¡£3·î¤Ë¥Ú¥¢ÆüËÜÀª½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë¤¬¹µ¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ø¿·µ»½¬ÆÀ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌÚ¸¶¤Ï¡Öº£¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¡£²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÎÈ¤È¤·¤Æ¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÎËÁ¸±¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£