キンタロー。

写真拡大

　お笑いタレント・キンタロー。が２１日、Ｘを更新し、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアのモノマネを披露。２０時間で１万件を超える「いいね！」を記録する反響を呼んでいる。

　「私も祝福をさせてください　心からの敬意をこめまして…．　りくりゅうペア！！！！金メダル　おめでとう御座います　　私もペアで社交ダンサーだった時代もあり　他人事とは思えず自分の事のように嬉しかったです！！　とんでもない快挙です　あんなに魔法のように足並みバッチリの演技　魔法みたいでした　　２人の一心同体の演技に歓喜　泣けます」と熱い投稿。

　営業先で出会ったという男性をパートナーに、自身が三浦璃来、お相手が木原龍一に扮したショットを複数枚公開。「お願いです。みなさん温かい目で見てください　絶対に叩かないでください　私も人の子です　ちゃんと傷つきます」と訴えた。

　この投稿には「キンタローさん化粧上手いのでビミョーに似てるｗｗ」「だれだ！！だれなんだ！？」「絶妙に微妙なのがキンタロさんのいいところ」「本人に許可もらった？」「不安でしかない」「りくりゅうさんが笑ってくれたらいいですね」「ごめんだけど、今じゃないよね」「これはちょっと…空気読んで欲しかった」「ごめんキンタロー！これに関してはあんまり似てない」「キンタロー。さん流のお祝いご本人さん達に届けー！」「チャレンジしたい気持ちは分かる」など様々な声が届く反響となっている。