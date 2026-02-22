お笑いタレント・キンタロー。が２１日、Ｘを更新し、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアのモノマネを披露。２０時間で１万件を超える「いいね！」を記録する反響を呼んでいる。

「私も祝福をさせてください 心からの敬意をこめまして…． りくりゅうペア！！！！金メダル おめでとう御座います 私もペアで社交ダンサーだった時代もあり 他人事とは思えず自分の事のように嬉しかったです！！ とんでもない快挙です あんなに魔法のように足並みバッチリの演技 魔法みたいでした ２人の一心同体の演技に歓喜 泣けます」と熱い投稿。

営業先で出会ったという男性をパートナーに、自身が三浦璃来、お相手が木原龍一に扮したショットを複数枚公開。「お願いです。みなさん温かい目で見てください 絶対に叩かないでください 私も人の子です ちゃんと傷つきます」と訴えた。

この投稿には「キンタローさん化粧上手いのでビミョーに似てるｗｗ」「だれだ！！だれなんだ！？」「絶妙に微妙なのがキンタロさんのいいところ」「本人に許可もらった？」「不安でしかない」「りくりゅうさんが笑ってくれたらいいですね」「ごめんだけど、今じゃないよね」「これはちょっと…空気読んで欲しかった」「ごめんキンタロー！これに関してはあんまり似てない」「キンタロー。さん流のお祝いご本人さん達に届けー！」「チャレンジしたい気持ちは分かる」など様々な声が届く反響となっている。