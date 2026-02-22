キャンプインから着用していた“謎Tシャツ”の正体

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムを更新。新たに寄付プロジェクト「Beve（ベベ）」を立ち上げたことを報告した。オリジナルTシャツを通じて寄付の輪を広げる新たな試み。「僕と一緒に、世界を揺らしませんか？」などとファンへ向けて熱いメッセージを送っている。

今シーズンからメジャーでプレーする村上。2月上旬の自主トレからひと際目を引いたのが、おなかの中の赤ちゃんのような絵が描かれた白いTシャツだった。20日（同21日）に初出場したオープン戦後の取材でも、同じシャツを着用し「かわいいいなぁ」「どこのブランドだろう」と話題を呼んでいた。

あの“メッセージTシャツ”には深い意味が込められていた。株式会社こす.くまによると、日本小児がん研究グループと連携した小児がん患者の支援が第1弾の目的となっている。デザインの中にQRコードが隠されており、読み込むと直接寄付ができる。売上の一部なども支援に充てられ、ファッションを通じて社会貢献を日常化することを目指している。

発起人となった村上はSNSにて「『誰かの力になる』って考えるだけで、自分も前向きになれる。幸せな気持ちになれる。支援するって、『してあげる』ことじゃない。支える側も、支えられる側も、どちらも豊かになれることなんだって気づきました」と胸の内を明かした。「たったそれだけで、あなたも誰かの力になれる。一人の行動が、次の誰かの背中を押す。そうやって、挑戦の連鎖が生まれる」と呼びかけた。メジャーリーガーとして踏み出す大砲の新たな活動に注目が集まる。（Full-Count編集部）