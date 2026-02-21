¿·¤¿¤Ë¡Ö¡È4WD¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×È¯Çä¤Ø¡ª ¡È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥ÉÄ¶¤¨¡É¤ÎÂçÊÁ¥Ü¥Ç¥£¡ß¡Ö¹ë²ÚÆâÁõ¡×¤Î¡È3Îó6¿Í¡¿7¿Í¾è¤ê¡É»ÅÍÍ¡ª ¤á¤Á¤ã¸÷¤ë¡È¥ÉÇ÷ÎÏ´é¡É¤¬À¨¤¤¥Ã¡ª ¡Ö600ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡×¤Î¥Ñ¥¤¥¹¤Ú¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤ë¥¸¡¼¥«¡¼¡Ö009¡×¤È¤Ï¡©
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ò¾å²ó¤ë¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÎÂ¸ºß´¶
¡¡¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Î³¹Ãæ¤Ç¤âÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Ãå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶ÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÅ½ÍÀ¤äÁö¹ÔÀÇ½¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯10·î¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤ÇÆüËÜ½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖZeekr 009¡Ê¥¸¡¼¥«¡¼009¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¡É¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¡È4WD¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¥¸¡¼¥ê¡¼¡ÊµÈÍøµ¥¼Ö¡Ë¤¬2021Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥àEV¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZeekr¡Ê¥¸¡¼¥«¡¼¡Ë¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×MPV¡Ê¥Þ¥ë¥Á¡¦¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡áÂ¿ÌÜÅª¼Ö¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÏµþÅÔ¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥Õ¥©¥í¥Õ¥é¥¤¤¬Ã´Åö¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏË¡¿Í¼ûÍ×¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¸¡¼¥ê¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤ä¥í¡¼¥¿¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿²¤½£¥á¡¼¥«¡¼¤ò»±²¼¤Ë¼ý¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤ÇÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÃßÀÑ¤òÇØ·Ê¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¸¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¹âµéEVÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â009¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹âµéEV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¼«ÂÎ¤¬¤Û¤ÜÌ¤³«Âó¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5209mm¡ßÁ´Éý2024mm¡ßÁ´¹â1812mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï3205mm¤ÈÆ²¡¹¤¿¤ëÂÎ³Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¡ÊÁ´Ä¹4995mm¡ßÁ´Éý1850mm¡ßÁ´¹â1935-1945mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3000mm¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹â¤Ï¤ä¤äÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¡¢Â¸ºß´¶¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ï¥¸¡¼¥ê¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖSEA¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥¸¥å¥é¡¼¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ö¼ï¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÀßÄê¤Ç¤¡¢³«È¯¸úÎ¨¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÊÁ¤Ê¼ÖÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éCdÃÍ0.27¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿¶õÎÏÀÇ½¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï154¸Ä¤ÎLED¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÆÈ¼«¤Î¥é¥¤¥È¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇEV¤ÈÊ¬¤«¤ëÉ½¾ð¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎµòÅÀ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ²¤¤é¤·¤¤¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3Îó6¿Í¤Þ¤¿¤Ï7¿Í¾è¤ê¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢²ÈÂ²ÍøÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯VIPÁ÷·Þ¤ä¥Ï¥¤¥ä¡¼ÍÑÅÓ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¤ÏºÇÂç12cm¤Î¸ü¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸µ¡Ç½¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Å·°æ¤Ë¤Ï15.6¥¤¥ó¥Á¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬³ÊÇ¼¤µ¤ì¡¢20´ð¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÈ÷¤¨¤ë¥ä¥Þ¥ÏÀ½¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂçÌÌÀÑ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¬¥é¥¹¥ë¡¼¥Õ¤¬³«Êü´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾å¼Á¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½¤â¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Á°¸å¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¤¿4WD¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥¿¡¼Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ612PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯693Nm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï4.5ÉÃ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç·¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹²ÃÂ®ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤ÏCATL¤ÎÂè3À¤ÂåCTPµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿NCM¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖQilin¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢ÍÆÎÌ¤Ï140kWh¡¢ºÇÂç822km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅµ¬³Ê¡ÖCHAdeMO¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤Ï°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤â¼«Æ°¶ÛµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢360ÅÙ¥«¥á¥é¡¢¼«Æ°Ãó¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢Âç·¿¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»²¹Í²Á³Ê¤ÏÀÇÊÌ¤Ç1300Ëü±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁõÈ÷ÆâÍÆ¤äÀÇ½¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àEV¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎÀµ¼°Æ³Æþ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¹âµéEV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬ÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅÅÆ°²½¤¬¿Ê¤à»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£