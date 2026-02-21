¾®·ª½Ü¡¦ÅÄÃæ·½¡¦À¶ÄÍ¿®Ìé¤ÎÉñÂæÎ¢3¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö°½Ìî¹ä¤¬¤¤¤ì¤Ð±¿Æ°²ñ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö½Ü¤Î±þ±ç¤À¤«¤éÎÐÃå¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤è¡ÊÆÃÊÌ¤Í¡Ë¡×
À¶ÄÍ¿®Ìé¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢¾®·ª½Ü¤¬¸½ºß½Ð±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡Ø¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡Ù¤òÅÄÃæ·½¤È¤È¤â¤Ë´Ñ·à¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡§À¶ÄÍ¿®Ìé¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¾®·ª½Ü¡¦ÅÄÃæ·½¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¢£À¶ÄÍ¿®Ìé¡Ö·½¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è～¡×¤ÈÊó¹ð
À¶ÄÍ¿®Ìé¤ÏÂè°ìÀ¼¡¢¡Ö·½¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È～¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤Õ¤¿¤ê¤¬´Ñ·à¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºî¡¦±é½Ð¤ò»°Ã«¹¬´î¡¢½Ð±é¤Ë¤Ï¾®·ª½Ü¡¦µÆÃÏÑÛ»Ò¡¦Ê¿´ä»æ¡¦ÁêÅç°ìÇ·¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡¢ÉñÂæ¡Ø¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡Ù¤À¡£
¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥Æ¥ó¥Ý´¶¡¡Ë°¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î1ÈÖ±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´Ê·é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¹Í»¡¤Ï»Ä¤ë¡×¤ÈÆ±¸ø±é¤òÀä»¿¡£²áµî¤Ë¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Î»°Ã«¹¬´î¤È¤Î¥Èー¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡ØµÓËÜ¤ò¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ë¡Ù¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½Ü¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤â¡¢¤¹¤´¤¤µÛ°úÎÏ¤Ç°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡Ë¿Ã·»Äï¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¡¢¿®Ä¹¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Û¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾®·ª½Ü¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¾®·ª¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤ë¤¿¤á¤ËÀ¶ÄÍ¤ÈÅÄÃæ¤¬Â·¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹ä¤¬¤¤¤ì¤Ð±¿Æ°²ñ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È2025Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡È¥È¥é¥¤¥¹¥Èー¥óÂç±¿Æ°²ñ¡É¤³¤È¡¢¡ØTristone Fan Fes 2025 UNDOKAI¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö½Ü¤Î±þ±ç¤À¤«¤éÎÐÃå¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤è¡ÊÆÃÊÌ¤Í¡Ë¡×¤ÈÂç±¿Æ°²ñ¤ÇGREEN¥Áー¥à¤À¤Ã¤¿¾®·ª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
À¶ÄÍ¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê2¿Í¤È²ñ¤¨¤Æ¸µµ¤½Ð¤Þ¤·¤¿～¡¡·½¤ÎÉñÂæ¤â¤Þ¤¿Áá¤¯¤ß¤¿～¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÉñÂæ¾ðÊó
¡Ø¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡Ù
Åìµþ¡¦IMM THEATER
2/21¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡¿18:00
2/22¡ÊÆü¡Ë13:00
2/23¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë13:00
¿·³ã¡¦¤ê¤åー¤È¤Ô¤¢ ¿·³ã»ÔÌ±·Ý½ÑÊ¸²½²ñ´Û¡¦·à¾ì
3/6¡Ê¶â¡Ë18:30
3/7¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡¿18:00
3/8¡ÊÆü¡Ë13:00
Ê¼¸Ë¡¦Ê¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー ºåµÞ Ãæ¥Ûー¥ë
3/12¡ÊÌÚ¡Ë18:00
3/13¡Ê¶â¡Ë13:00¡¿18:00
3/14¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡¿18:00
3/15¡ÊÆü¡Ë13:00
°¦ÃÎ¡¦Êæ¤Î¹ñ¤È¤è¤Ï¤··Ý½Ñ·à¾ìPLAT¼ç¥Ûー¥ë
3/20¡Ê¶â¡Ë18:30
3/21¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡¿18:00
3/22¡ÊÆü¡Ë13:00
Âçºå¡¦Sky¥·¥¢¥¿ーMBS
3/26¡ÊÌÚ¡Ë19:00¡¡¢¨ÄÉ²Ã¸ø±é
3/27¡Ê¶â¡Ë14:00¡¿19:00
3/28¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡¿18:00
3/29¡ÊÆü¡Ë13:00