¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÅì¼Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë ¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¡Ø¤Û¤Ê¡¢¤Þ¤¿¡Ù¡×¡£Æü¡¹¤ÎÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤«¤é¡¢Æü¾ï¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î²»³Ú¤äºÇ¶á¤Î³èÆ°¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬º£¤³¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¥²¥¹¥È¤Ê¤É¤â¾·¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤Þ¤¿°ìÌä°ìÅú¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤Þ¤¿¡×¤ËÆÏ¤¤¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¥¢¥¤¥Ê¤¬Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥¸¥ã¥±Çã¤¤·Ð¸³¤¢¤ê¡ª
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡§º£Æü¤Ï¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤Þ¤¿¡×¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë»þ´Ö¤Î¸Â¤êÅú¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä ÅìµþÅÔ 25ºÐ ½÷À ¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¡¦¤¿¤Ù¤Ã»ÒÆ°Êª¡ä
¥¢¥¤¥Ê¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£º£²ó¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¤ËÍè¤ë¾ïÏ¢ÍÍ¤¬¤È¤Æ¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢ºÇ¶áË»¤·¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¹©É×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¡¢¤ª»¶Êâ¤ÈÆÉ½ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥Ê¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¿¼¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥¤¥Ê¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥°¥ì¥ó¡¦¥°¡¼¥ë¥É¤È¤«¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤òÄ°¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ú¥À¥ë¤ò¤¢¤Þ¤êÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¤ÎÀûÎ§¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î²»¤òÄ°¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÄ°¤¯¤È¤Í¡¢¤Ê¤ó¤«¿¼¸ÆµÛ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä Ê¡²¬¸© 48ºÐ ½÷À ¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¡¦¥¿¥ó¥¿¥ó¡ä
Àè½µ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥Ê¤µ¤ó¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¹¥¤ß¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© »ä¤ÏÀÎ¤«¤é¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Ç¥£¥°¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤«¤é¥¸¥ã¥±Çã¤¤¤·¤¿¥ì¥³¡¼¥É¤òº£¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ËÍ¢Æþ¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇã¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤¿¤é¥¸¥ã¥º¤À¤Ã¤¿¤È¤«·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¼Î¤Æ¤º¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ì¥³¡¼¥É¤Î¹ñÆâÈ¯Çä¤òÀä»¿ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¥¿¥ó¥¿¥ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£48ºÐ¤À¤Ã¤¿¤é³Î¤«¤ËCD¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤·¡¢Á¢¤Þ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤â¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¸¥ã¥±¼Ì¤ÇÁª¤ó¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Î¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¡£¡Ê»ä¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò¡Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¥ì¥³¡¼¥É¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä °¦ÃÎ¸© 58ºÐ ÃËÀ ¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¡¦¥¿¥¸¥§¥ó¥É¡ä
¡Önukariari¡×¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¡×¤Î¶Ê¤Ë¥¢¥¤¥Ê¤µ¤ó¤Îº²¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡Ö¤½¤Ã¤È¤½¤Ã¤È¤Ê¤Ç¤ë¤Í¡×¤Î²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Í¥¤·¤µ¤Ë²þ¤á¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¤ÎË¡Â§¡×¤ÈÆñ²ò¤Ê¸¡º÷·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡© ¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨¤È¤«¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤«¡¢¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤Þ¤¿¡×¤Î¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ÇÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¥¿¥¸¥§¥ó¥É¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¤Ã¤Æ¤Í¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡¢ËÜÅö¤ÏÈô¤Ù¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÈô¤Ö¤è¤¦¤Ê±©¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤Ã¤¿²Î¤Ç¤¹¡£
¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¤è¡¢Ï«¤ª¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ï«¤¤¤Î²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¤ÎË¡Â§¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï½¦¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤éÏ«¤¤¤È¤«¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¡ÖºÂ±¦¤ÎÌÃ¡×¤Ï¡©
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä ÅìµþÅÔ 37ºÐ ÃËÀ ¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¡¦¥ä¥Þ¥È¡ä
º£Ç¯¤Î½Õ¤«¤é¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ÖPICNIC¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥Ê¤µ¤ó¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯Åª¤Ê¤â¤Î¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥¤¥Ê¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡»ä¤ÏÂçºå¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤È¤¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈËå¤È¡¢¤¢¤È¸¤2É¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤Ê¤ó¤«Éß¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯²Ö¸«¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ºù¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥·¥í¥Ä¥á¥¯¥µ¤Ç²Ö´§¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡£²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Ç¤Ï²Ö¤ÎÌª¤òµÛ¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯·Ð¸³¤Ï¥Ð¥ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä ºë¶Ì¸© 38ºÐ ½÷À ¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¡¦¥«¥ó¥¢¥º¡ä
¤¿¤³¾Æ¤¤Ï¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ãÇÉ¤Ç¤¹¤«¡© ¥«¥ê¥«¥êÇÉ¤Ç¤¹¤«¡© »ä¤Ï¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ãÇÉ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¤¢¤Î¤Í¡¢Âçºå¤Ë¡Ö¥«¥ê¥È¥í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¿¤³¾Æ¤²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥«¥ê¤ÇÃæ¤Ï¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡£¤À¤«¤é¤É¤Ã¤Á¤âÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä µÜ¾ë¸© 43ºÐ ÃËÀ ¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¡¦¥è¥¤¥º¥ß¡ä
¥¢¥¤¥Ê¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¼«Ê¬¤Ï¡Ö¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤ËÆü¡¹À¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ê¡§¤¦¡¼¤ó¡¢ºÂ±¦¤ÎÌÃ¡¢º£¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤«ËèÇ¯·è¤á¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤¢¤ó¤Þ¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢SUPER BEAVER¤Î½ÂÃ«¡ÊÎ¶ÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤Þ¤¿¡×¤Ë¤³¤ÎÁ°Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ÂÃ«¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤è¤¯»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¿¬¤ËÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¥é¥¤¥Ö¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤ªÍ¶¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤á¤ó¡¢¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤ó¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤«¤»¤Æ¤Í¡×¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡¢³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯Í¾Íµ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áê¼ê¤òÏ«¤¦¤È¤³¤í¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤Þ¤¿¡×¤Ç¤ªÏÃ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤âÍ×½êÍ×½ê¤Ç¤¹¤´¤¯¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤ÞÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¡×¡ÖÉÕ¤±Â¤¹µ¤¸¯¤¤¡×¡Ö¸ìÈø¤Îµ¤¸¯¤¤¡×¤«¤Ê¡£¸ìÈø¤Îµ¤¸¯¤¤¡© ¤Ê¤ó¤ä¤½¤ì¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¿¿·õ¤Ë¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤Þ¤¿¡×¤Ç³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤òºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä ÀéÍÕ¸© 62ºÐ ÃËÀ ¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¡¦²ÆÈô¹ÔÁÈ¡ä
¥¢¥¤¥Ê¡§Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¥Ú¥Á¥«¤ÎÌë¡×¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥¤¥Ê¡§¤Ê¤ó¤«¡¢¡ÊOKAMOTO'S¤Î¡Ë¥ª¥«¥â¥È¥ì¥¤¥¸¤¯¤ó¤È¤³¤Î¶Ê¤Î¥Ç¥â¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡Ë²ÏÌî·½¤µ¤ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢·½¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÆ¤±¤½¤¦¤Ê¥ê¥Õ¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é½é¤á¤Æ¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤Æ²È¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤é¡¢·½¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÃÆ¤±¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ð¤«¤êÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤â¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÂçÀÚ¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«È¯Åª¤Ë¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤ê¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢²»³Ú¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë·½¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«»ä¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤¿¡£¤À¤«¤éº£¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·½¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
番組概要
番組名:東京ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」
放送日時:毎週土曜18:00~18:30
パーソナリティ:アイナ・ジ・エンド
番組Webサイト: https://tfm.co.jp/honamata/
番組公式X:@honamata_tfm https://x.com/honamata_tfm
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Åì¼Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë ¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤Þ¤¿¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË18¡§00¡Á18¡§30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://tfm.co.jp/honamata/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@honamata_tfm https://x.com/honamata_tfm