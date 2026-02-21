¡Ú¥±¥¢¥Ù¥¢¡Û¹¬¤»¤ò±¿¤Ö¥±¥¢¥Ù¥¢¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î»ý¤ÁÊª¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ë¡ª
¥¢¥¤¥Ô¡¼¥Õ¥©¡¼¤è¤ê¡¢¡Ö¥±¥¢¥Ù¥¢¡ÊTM¡Ë¡¡¥¯¥ê¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥à2¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¡£
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥±¥¢¥Ù¥¢¡ÊTM¡Ë¤¬¥¯¥ê¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Âè°ìÃÆ¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿ÂèÆóÃÆ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¥·¥ê¥³¥ó¥ê¥ó¥°¤È¥«¥Ë¥«¥óÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»±¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Á¤ã¤¦¡£¤×¤Ã¤¯¤ê¥¯¥ê¥¢¤ÊÁÇºà¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥°¥ß¤ß¤¿¤¤¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤¤¤Ä¤âÍ§Ã£¤Ë¹¬±¿¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖGood Luck Bear¡×¤Î¤Û¤«¡ÖSmart Heart Bear¡×¡ÖLaugh-a-Lot Bear¡×¡ÖChamp Bear¡×¡ÖHarmony Bear¡×¤Î5¼ïÎà¡£
¥±¥¢¥Ù¥¢¡ÊTM¡Ë¤Î¤ª¤Ê¤«¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤äÌò³ä¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¡¢¹¬¤»¤ò¤ï¤«¤Á¤¢¤¦¤³¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¬¤»¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥±¥¢¥Ù¥¢¡ÊTM¡Ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ä¡ä¡ä¥±¥¢¥Ù¥¢¡ÊTM¡Ë ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥à2¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
Care Bears¡ÊTM¡Ë and related trademarks:
TM & ¡ÊC¡Ë 2026 Those Characters From Cleveland, LLC
Used under license by PLAZASTYLE.
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥±¥¢¥Ù¥¢¡ÊTM¡Ë¤¬¥¯¥ê¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Âè°ìÃÆ¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿ÂèÆóÃÆ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¥·¥ê¥³¥ó¥ê¥ó¥°¤È¥«¥Ë¥«¥óÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»±¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Á¤ã¤¦¡£¤×¤Ã¤¯¤ê¥¯¥ê¥¢¤ÊÁÇºà¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥°¥ß¤ß¤¿¤¤¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¥±¥¢¥Ù¥¢¡ÊTM¡Ë¤Î¤ª¤Ê¤«¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤äÌò³ä¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¡¢¹¬¤»¤ò¤ï¤«¤Á¤¢¤¦¤³¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¬¤»¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥±¥¢¥Ù¥¢¡ÊTM¡Ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ä¡ä¡ä¥±¥¢¥Ù¥¢¡ÊTM¡Ë ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥à2¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
Care Bears¡ÊTM¡Ë and related trademarks:
TM & ¡ÊC¡Ë 2026 Those Characters From Cleveland, LLC
Used under license by PLAZASTYLE.