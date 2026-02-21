Ì²¤ì¤Ê¤¤Ìë¡¢¸¶°ø¤Ï³Ý¤±ÉÛÃÄ¤Î¡È½Å¤ß¡É¤«¤â¡£¿·¾ï¼±¤Î¥¦¥§¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÌ²¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¡¢Ä¹¤¯´¶¤¸¤ë¡Ä¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤°¤Ë¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÌë¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÍâÄ«¤ÎÌÜ³Ð¤á¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÀö¤¨¤ë¥¦¥§¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡È½Å¤ß¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¿çÌ²´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë³Ý¤±ÉÛÃÄ¡£²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÆÃÄ¹¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë½Å¤ß¤ÎÀµÂÎ¡½¡½Ê¬»¶²Ã½ÅÀß·×
¡ÖÀö¤¨¤ë¥¦¥§¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿¼Éô°µÎÏ»É·ã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸¶Íý¤ò±þÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶²Ã½ÅÀß·×¡£ÆâÉô¤Ë¤ÏÄ¶ÈùºÙ¥¬¥é¥¹º½¤¬½¼Å¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Å¤ß¤¬¿ÈÂÎ¤Î¶ÊÀþ¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤ËÁ´ÌÌ¤Ø¹Ô¤ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¡¢·Ú¤¤ÉÛÃÄ¤À¤È¤º¤ì¤Æ¸ª¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡ÖÀö¤¨¤ë¥¦¥§¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ï½Å¤ß¤¬¿ÈÂÎ¤Ë±è¤Ã¤ÆÄÉ½¾¡£ÌëÃæ¤ËÉÛÃÄ¤òÄ¾¤¹²ó¿ô¤¬¸º¤é¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¦¥×¥µ¥éÂç³Ø¤Î¼Â¸³¤Ç¡¢½Å¤¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬Ìó32¡óÁý²Ã¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Ìó33¡ó·Ú¸º¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤â¡£½Å¤ß¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Î¢ÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç°áÂØ¤¨´°Î»¡½¡½¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤ÈÃÝÁ¡°Ý¤Î7ÁØ¹½Â¤
7ÁØ¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤¿¥ì¥¤¥ä¡¼¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£½Å¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÛ¿åÀ¤äÂ®´¥À¡¢ÌÓ¶ÌËÉ»ß¤Þ¤ÇÀß·×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Ä¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
É½ÌÌ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç¡¢Åß¾ì¤ÎÊÝ²¹À¤ò³ÎÊÝ¡£Î¢ÌÌ¤Ï¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤¿ÃÝÁ¡°ÝÁÇºà¤Ç¡¢ÄÌµ¤À¤¬¤è¤¯²Æ¤Î¾ø¤ì¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¡¢ÉÛÃÄ¤ò´Ý¤´¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ò¤È¼ê´Ö¡£¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Î¡ÖÀö¤¨¤ë¥¦¥§¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ê¤é¡¢Î¢É½¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤ÇÄÌÇ¯»È¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
´À¤ò¤«¤¤¤¿ÍâÄ«¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀöÂõµ¡¤Ø¡½¡½´ÝÀö¤¤OK¤Î°ìÂÎ·¿Àß·×
½¾ÍèÉÊ¤Ç¤Ï¥«¥Ð¡¼¤ÈËÜÂÎ¤¬Ê¬Î¥¼°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀö¤¨¤ë¥¦¥§¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¥«¥Ð¡¼°ìÂÎ·¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢´Ý¤´¤ÈÀö¤¨¤ë»ÅÍÍ¡£²Æ¾ì¤Ë¿²´À¤ò¤«¤¤¤¿ÍâÄ«¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀöÂõµ¡¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥ÈË¥À½¤¬º½¤ÎÊÐ¤ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀöÂõ¸å¤â¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£À¶·é¤µ¤È²÷Å¬¤µ¤ò¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Î¾Î©¤Ç¤¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
3¥¿¥¤¥×¤Î½Å¤µ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦1Ëç¤òÁª¤Ö
¡ÖÀö¤¨¤ë¥¦¥§¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏW150cm ¡ß H200cm¡£½Å¤µ¤Ï5.5kg¡¢6.5kg¡¢8kg¤Î3¥¿¥¤¥×¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
Áª¤ÓÊý¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤ÎÌó10¡ó¡£
¡¦5.5kg¡§½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï·Ú¤á¤«¤é»î¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë
¡¦6.5kg¡§°Â¿´´¶¤È°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë
¡¦8kg¡§¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿²Ã½Å¤ò¹¥¤àÊý¤Ë
¡Ö½Å¤µ¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤¬¡¢Ì²¤ê¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥¿¥¤¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Image: ¥¦¥§¥¶¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
Source: CoSTORY