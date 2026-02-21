W¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¼ÂÀï½é°ÂÂÇ¤À¡ÈËÜÎÝÂÇµé¡ÉÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤À¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÎÁ°¤ËÏ¢Â³°ÂÂÇ±¿¤Ó2ÂÇÅÀ
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀïÁ°¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î3²ó¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤ÇµÇ°¤¹¤Ù¤ÊÆ½é°ÂÂÇ¡¢4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏËÜÎÝÂÇ¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ë2ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÆó¥´¥í¤À¤Ã¤¿Â¼¾å¡£4¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÁê¼ê2ÈÖ¼ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼±¦ÏÓ¥·¥å¥ë¥Ä¤¬2¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¡¢91¡¦9¥Þ¥¤¥ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤ÃæÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£Í··â¼ê¤¬ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤Ë¡¢ÆóÎÝ¼ê¤¬°ìÎÝ´ó¤ê¤Ë¼éÈ÷°ÌÃÖ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡ÈÂ¼¾å¥·¥Õ¥È¡É¤òÇË¤ëÄËÎõ¤Ê¥´¥í¤ÇÃæÁ°¤Ø¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ108¡¦3¥Þ¥¤¥ë¤Î°ìÂÇ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Î¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡É¤Ç»øÂÐ·è¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¼Â¸½¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Ë¤Ï¶¦¤Ë3·î¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬ºßÀÒ¡£21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç°ì½ï¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡¢23Ç¯WBC¤Ïº¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤ÆÌµÇ°¤Î½Ð¾ì¼Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤À¡£Á°²óÂç²ñ¤ÇÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÂ¼¾å¤ÎÂç¤²¤µ¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÍÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¦Æ®¤¹¤ëº£²ó¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¾õÂÖ¤ò³Î¤«¤á¤ëµ®½Å¤Ê°ìÀï¡£¤½¤ÎÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Æó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿½é²óÎ¢¤Ë¡¢º£µ¨½é¼ÂÀï½éÂÇÀÊ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¸«ÆÏ¤±¤¿¥á¥¸¥ã¡¼5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÈÀèÇÚ¡É¤Î°ìÈ¯¡£Ç³¤¨¤ë»×¤¤¤ò¶»¤ËÎ©¤Ã¤¿3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤ëÎëÌÚ¤ÎÁ°¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤½é°ÂÂÇ¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡4¡½1¤Î4²ó¡£1»àËþÎÝ¤ÇÂè3ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢Áê¼ê3ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥Û¥Ã¥¸¤¬Åê¤¸¤¿2µåÌÜ¡¢95¡¦2¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄ¾µå¤òÃæ±Û¤¨¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¤ÇËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£3²ó¤Î½é°ÂÂÇ¤ËÂ³¤¡¢½é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤âµÏ¿¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë±¿¤Ó¡¢ÎëÌÚ¤¬ÂÇµå¤ò¸«¼º¤¦´Ö¤Ë¡¢Â¼¾å¤ÎÂÇµå¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅþÃ£¡£½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ë2ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð30µå¾ìÃæ16µå¾ì¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ÎÈ½Äê¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ä¥«¥Ö¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥ê¥°¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤âËÜÎÝÂÇ¤ÎÆÃÂç¤ÎÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£