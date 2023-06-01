【Figure-riseStandard SEED ガンダムベース限定 ラクス･クライン [Ver.GCP]】 2026年2月14日発売 価格：3,850円 ガンダムベース販売商品

ガンダムベース限定カラーアイテム「Figure-riseStandard SEED ガンダムベース限定 ラクス･クライン [Ver.GCP]」が2月24日に発売となった。

「Figure-riseStandard SEED ガンダムベース限定 ラクス･クライン [Ver.GCP]」。2026年2月14日発売。価格は3,850円。ガンダムベース販売商品

2021年に発売され、完成後のアクションフィギュアとしてのクオリティの高さから現在も人気を誇る「Figure-rise Standard SEED ラクス・クライン」。今回発売されるアイテムは、2020年より中国で展開している「GCP（Gundam China Project）」のチャイナレッドでドレスの一部を成形。ドレスにあしらわれた柄を付属のデカールで再現した、ガンダムベース上海店で販売されているアイテムだ。

ガンダムベース上海店で販売しているアイテムが国内でも販売されることとなった

ラクス本体の造形に変わりはないが、オリジナルはパープルで成形されたドレスのパーツは鮮やかなチャイナレッドとなり、見た目のイメージはずいぶん変わった。模様はスカートの飾りや袖などにあしらわれ、ドレスの華やかさを一層引き立てている。

パープルのパーツを鮮やかなチャイナレッドで成形。ハロも同じ色だ

スカートの前掛けの部分に複雑な模様をデザイン

キットとしての完成度は言わずもがなで、劇中のラクスの姿を忠実に再現していて、フェイスパーツはタンポ印刷を施したものと水転写式デカールで作るものの3種類が付属する。このキットオリジナルのミニスカート姿へと変更するギミックももちろん備わっている。ちなみに付属のハロも、ドレスに合わせたレッドカラーとなっている。

模様は左右の袖にもあしらわれている

夜景を背景としたオリジナルパッケージで販売中

別売りの「フルメカニクス 1/100 ガンダムベース限定 ZGMF-X10A フリーダムガンダム Ver.GCP」と一緒に飾ることも想定しているこのキット。2月19日現在ガンダムベースでは完売している店舗も出ている。購入予定の人は公式サイトや公式SNSの販売情報を確認のもと、店舗に足を運んでいただきたい。

