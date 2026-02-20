¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤Îàµ´¥Î¥Ã¥¯á¤Ë¼ã¼ê¥Ø¥í¥Ø¥í¡Ä Í£°ì¾Ð´é¤ÎÌçÏÆ¡Ö¼éÈ÷¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£²£°Æü¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤òÇä¤ê¤È¤¹¤ë¼ã¼êÆâÌî¼ê£´¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó£³£°Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼«¤é¥Î¥Ã¥¯¡£»²²Ã¤·¤¿ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢±§ÅÔµÜ°ªÀ±ÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¡¢ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬Å¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÇòµå¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë£´¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¿ÍÁª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Ç¯ÌÜ¤Ç½é¥¥ã¥ó¥×°ì·³¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤ó¤À±§ÅÔµÜ¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¤¬¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈý¤ò²¼¤²¤¿¤¬¡¢¡Ö¼éÈ÷¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤«¤ó¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½ª»Ï¾Ð´é¤Ç·Ú²÷¤Ê¥°¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¤ò¸«¤»¤¿ÌçÏÆ¡£¡Ö°ìÈÖ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¼éÈ÷¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÍ··â¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Àô¸ý¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ£´Ç¯ÌÜ¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È´üÂÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£²¿¤È¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£