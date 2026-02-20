µ×¸÷À½Ìô¤ÎMBOÀ®Î©¡¡3900²¯±ß¡¢¾å¾ìÇÑ»ß¤Ø
¡¡µ×¸÷À½Ìô¤Ï20Æü¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ë¼«¼ÒÇã¼ý¡ÊMBO¡Ë¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£4·îÃæ½Ü¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢5·î¤´¤íÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ê¤É¤«¤é¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Áí³Û¤ÏÌó3900²¯±ß¡£
¡¡ÁÏ¶È²È½Ð¿È¤ÎÃæÉÚ°ì±É¼ÒÄ¹¤Î»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬¡¢MBO¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤ò1·î7Æü¤«¤é2·î19Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡£1³ô6082±ß¤Ç¡¢Çã¤¤ÉÕ¤±Í½Äê¿ô¤Î²¼¸Â¤ò¾å²ó¤ë±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×¸÷Â¦¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°¤òÈó¸ø³«²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÀè¤Î³ô²Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎÃì¤Ë¿ø¤¨¤ë³¤³°Å¸³«¤Ê¤É¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£