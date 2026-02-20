「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２０日午後１時現在で日立製作所<6501.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



日立は３日ぶり反落。全体相場が波乱含みの下げとなるなかリスク回避の売りを浴びているが、下値では押し目買いが厚く底堅さを発揮している。株価は今月１０日ザラ場に６０３９円の高値をつけてから急速に値を崩し、きょうまで８連続陰線で１０００円を超える下落をみせた。米国でアンソロピック・ショックといわれるソフトウェア関連株への売り攻勢が顕在化し、その流れが東京市場の主力株にも波及したが、同社はＩｏＴに重心を置いたデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進に傾注していることで、その煽りを受ける格好となった。もっともブランド力は健在であり、目先短期急落に伴う値ごろ感から投資資金が下値を拾い始めているもようだ。



出所：MINKABU PRESS