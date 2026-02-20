2月13日（金）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが5歳の長女から告げられた“パパの好きなところ”を明かした。

©ABCテレビ

金曜日は「ボクでもできる！金曜日」と題し、料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した簡単でおいしいレシピにDAIGOがひとりで挑戦。この日は、「テリーヌショコラ」を作った。

翌日14日は、大切な人にチョコレートを贈る日“バレンタインデー”。自宅で料理を作ることも増えてきたDAIGOの「そろそろ手作りスイーツで家族を喜ばせたい」というリクエストにゆりさんが提案した「テリーヌショコラ」は、フライパンで手軽できる、料理ビギナーにもオススメのチョコスイーツだ。

©ABCテレビ

【動画】やわらかいチョコ生地を、型の外にもらさないよう流し込む工程が、ゆりさんいわく「最難関」。ここでDAIGOが「ヤバい！」と叫ぶ事件勃発!?

贈るのも楽しいが、やっぱりもらうとうれしいチョコレート。「娘からももらえたら、うれしいだろうな～」と愛娘にデレデレのパパの本音をのぞかせたDAIGOは、先日、娘に「パパの好きなところ10個言って」とお願いしてみたという。

©ABCテレビ

すると、答えは「目と声と髪と爪」。パパが予想もしていなかった“好きなパーツ”を矢継ぎ早に挙げたが、そこで回答はピタリと止まり、後が続かなかったそう。10個のはずが「4つで終わりました（笑）」とちょっぴりしょんぼりしながら報告するDAIGOに、スタジオから笑いが起こっていた。

（※レシピ）

テリーヌショコラ

＜材料（9個分）＞

板チョコ 4枚（200g）

卵 2個

無塩バター（又はマーガリン） 50g

生クリーム（又は植物性ホイップ）100ml

ココアパウダー（無糖） 適量

片栗粉 適量

＜作り方＞

（1）板チョコを耐熱ボウルに割り入れ、無塩バターを加え、ラップなしで600Wの電子レンジで1分10秒加熱する。

（2）型を作る。紙コップ9個をフライパンの高さまで切り、内側にアルミカップを敷く。

（3）（1）を取り出して混ぜて溶かし、卵を1個ずつ割り入れて泡立て器で混ぜ、生クリームを少しずつ加えてよく混ぜる。

（4）（2）に（3）を流し入れ、底を打ちつけて空気を抜き、紙コップの底にアルミカップを敷き、フライパンに並べる 。

（5）（4）のフライパンに水を1cmほど注ぎ、全体をアルミホイルで蓋をし、フライパンの蓋をして弱火で20分火にかけ、紙コップをかたむけて流れそうな時は更に5分ほど火を通す。（焼き加減の目安は色が白っぽく変わり、少し膨らんで表面に触れても生地がついてこない）

（6）（5）を取り出し、粗熱が取れてから冷蔵庫で2時間以上冷やし、ココアパウダーや片栗粉をふり、型をはずして器に盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「テリーヌショコラ」の調理の様子は、2月13日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。