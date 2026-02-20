ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、ショートプログラム（SP）首位の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で熱演。140.45点、合計219.16点で銅メダルを獲得した。金メダルはアリサ・リウ（米国）、銀メダルは坂本花織（シスメックス）。中井がキスアンドクライで見せた“10秒遅れ”のリアクションに反響が寄せられた。

17歳中井は最終滑走のプレッシャーも感じさせず、冒頭でトリプルアクセルを着氷。ジャンプを着氷させるたびに顔いっぱいに笑みを作り、明るく4分間を舞った。ただ、フィニッシュ後は納得がいかない部分があったのか、人差し指をほほに当てて首をかしげるジェスチャー。愛らしいポーズで見る者を魅了した。

そして、キスアンドクライで表示されたのは140.45点、合計219.16点。銅メダルが確定し、会場は沸き立ったが、本人はノーリアクション。不満だったのか……と思いきや、中継画面で得点が表示されてから10秒遅れで口あんぐり。歓喜を爆発させた。中継局のインタビューで、本人は「どこに順位が出るかわからなくて、何位なんだろうと、名前の横に3位って書いてあって現実なのか疑うくらいびっくりしました」と笑顔だった。

X上には「4位以下だと思ったのかな？3位？キャーみたいなリアクションだったw」「メダル届いてないと思ってたのかな…」「自分が銅メダルなのに気づくの遅くて微笑ましかった」「リアクションが合格発表見に来た中学生のそれみたいでwwwかわいいwww」「メダル取ったことになかなか気づかず、かわいいね」などの声が寄せられ、ファンもほっこりした様子だった。



（THE ANSWER編集部）