打つ人によっては逃していたかもしれない大物手、達人がしっかり掴んでみせた。「大和証券Mリーグ2025-26」2月19日の第1試合はEARTH JETS・三浦智博（連盟）がトップを獲得。＋90.9の特大ポイントを持ち帰り、レギュラーシーズン突破へ諦めない決意を口にした。

この試合は東家からBEAST X・中田花奈（連盟）、三浦、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）の並びで開始。三浦は東1局、中田・白鳥とのリーチ合戦を制し、リーチ・ドラの2600点で先制する。さらに同1本場、竹内から親満貫をロン、早々にダントツ状態となった。

試合を決めたのは南2局。ピンズを集めて混一色のイーシャンテンとなり、ドラの中か3筒を切るというイーシャンテン。中田がソウズの混一色に向かっていることから、場況の良い3筒をあえて手放した。すると、残したドラが重なって中と白待ちでテンパイ。すぐに中田から中が打たれ、中・一盃口・混一色・ドラ3の2万4000点が完成。勝負所での打牌選択が、大きな加点につながった。

南3局1本場には白鳥が7・8索待ちで親満貫をテンパイ。赤5索も見えており、8索は通りやすい形。三浦の手牌にはその8索があり、しかも右端に置かれている状況だった。それでも三浦はこれを抑え込み、マンズを切ってオリに回る。状況を見切った守備が奏功し、リードを保ったまま逃げ切った。

試合後は「うれしいですね…」と実感を込めてコメント。「個人的にもうれしいですし、チームも厳しい状況だったので、ここで素点もそこそこ大きいトップがとれたのはうれしい」と振り返った。南3局1本場の守備については「当然ABEMASにはアガられたくない。できれば元太さんが2着になってほしいと思っていた。絞ろうと思っていたので8索を切らなかった」とその意図を説明した。

依然としてレギュラーシーズン突破は厳しい状況だが、三浦は「上を見て、可能性がある限りチーム一丸となって頑張ります！」と決意を誓い、ファンからは「頑張れ！！三浦！！」「みうみう頑張れよ！！」「俺達のみうみう！」と激励のコメントが多数寄せられた。

【第1試合結果】

1着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）7万900点／＋90.9

2着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）2万6400点／＋6.4

3着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）1万6400点／▲23.6

4着 BEAST X・中田花奈（連盟）−1万3700点／▲73.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）