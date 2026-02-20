ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２９９ドル安 シカゴ日経平均先物は５万６９８０円
NY株式19日（NY時間15:33）（日本時間05:33）
ダウ平均 49363.08（-299.58 -0.60%）
ナスダック 22640.32（-113.31 -0.50%）
CME日経平均先物 56980（大証終比：-580 -1.02%）
欧州株式19日終値
英FT100 10627.04（-59.14 -0.55%）
独DAX 25043.57（-234.64 -0.93%）
仏CAC40 8398.78（-30.25 -0.36%）
米国債利回り
2年債 3.466（+0.006）
10年債 4.073（-0.010）
30年債 4.703（-0.003）
期待インフレ率 2.296（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.743（+0.004）
英 国 4.368（-0.006）
カナダ 3.225（-0.005）
豪 州 4.784（+0.060）
日 本 2.140（+0.003）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝66.67（+1.48 +2.27%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5013.70（+4.20 +0.08%）
ビットコイン（ドル）
66984.19（+678.84 +1.02%）
（円建・参考値）
1038万7908円（+105275 +1.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
