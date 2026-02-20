NY株式19日（NY時間15:33）（日本時間05:33）
ダウ平均　　　49363.08（-299.58　-0.60%）
ナスダック　　　22640.32（-113.31　-0.50%）
CME日経平均先物　56980（大証終比：-580　-1.02%）

欧州株式19日終値
英FT100　 10627.04（-59.14　-0.55%）
独DAX　 25043.57（-234.64　-0.93%）
仏CAC40　 8398.78（-30.25　-0.36%）

米国債利回り
2年債　 　3.466（+0.006）
10年債　 　4.073（-0.010）
30年債　 　4.703（-0.003）
期待インフレ率　 　2.296（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.743（+0.004）
英　国　　4.368（-0.006）
カナダ　　3.225（-0.005）
豪　州　　4.784（+0.060）
日　本　　2.140（+0.003）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝66.67（+1.48　+2.27%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5013.70（+4.20　+0.08%）

ビットコイン（ドル）
66984.19（+678.84　+1.02%）
（円建・参考値）
1038万7908円（+105275　+1.02%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ