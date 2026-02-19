この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

愛甲猛「投げる前に打たれると思った」史上最強助っ人バースと対峙した瞬間の“絶望感”と格の違いを回顧

元プロ野球選手で経営学者の小林至が、自身のYouTubeチャンネル「小林至のマネーボール」で動画を公開。ゲストにロッテや中日で活躍した愛甲猛を招き、現役時代に遭遇した「最強の助っ人外国人」たちとの強烈なエピソードを語り合った。



対談は、愛甲がロッテ入団直後に衝撃を受けたというリー兄弟（レロン・リー、レオン・リー）の話題からスタート。金属バットから木製バットへ移行したばかりの愛甲は、彼らの打球音を聞き「とんでもない世界に入ってしまった」と戦慄したという。また、リー兄弟から教わった独特なトレーニング法を紹介。それはテーブルに広げた新聞紙を指の力だけで手繰り寄せるという地味なものだったが、愛甲は「前腕がパンパンになってしまった」と、その効果と過酷さを懐かしそうに振り返った。さらに、落合博満から「俺は左の打撃は教えられないからリーさんに聞け」と言われ、レオン・リーに教えを乞うた逸話も披露された。



中盤では、元ヤンキースの4番という実績を引っ提げて来日したメル・ホール（千葉ロッテ）の話題で盛り上がった。愛甲は「人間としてどうかな」と苦笑いしながら、当時の奇行を暴露。その私生活ぶりに愛甲は「呆れて物が言えなかった」と当時の心境を語った。



終盤、話題は「格の違い」を感じた選手へと移る。愛甲はバース（阪神）とブーマー（阪急）の名を挙げ、特に投手としてバースと対戦した際の恐怖を回想。「投げようとした瞬間に『あ、打たれる』と吸い込まれるような感覚があった」と、技術を超越した威圧感について熱弁した。動画の最後では、今後の外国人選手獲得事情やセ・リーグへのDH制導入の可能性についても言及し、野球談議に花を咲かせた。