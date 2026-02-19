猫の爪を切ろうとした飼い主さん。すると、猫ちゃんが腕に甘えてきて……。飼い主の腕をパン生地のようにコネコネする行動がInstagramで大きな話題となり、記事執筆時点で再生回数は驚異の1,585万回を突破！「これは痛いw」「可愛いから耐えるしかないっすね」「がんばれ飼い主様www」といった声が寄せられました。

【動画：腕に甘えてきたネコ→爪を出して『コネコネ』ともみ始めて…1585万再生された『笑撃の光景』】

飼い主の腕を…

Instagramアカウント「ことしお(@shintanko1017)」さまに投稿された、とある猫の行動が大きな話題となり、記事執筆時点で1,526万回も再生されています。

それは、飼い主さんが猫の「しお」くんの爪を切ろうとした時のこと。どうやらしおくんは眠かったのか、飼い主さんの腕に甘えてきたのだそう。その甘え方が……

飼い主さんの腕をモミモミ！まるでパン生地をこねるように丁寧にモミモミするしおくんですが、すでにその腕には無数の爪痕が……！

白いおててはとても可愛らしいのに、腕についた無数の傷跡からは飼い主さんの頑張りがヒシヒシと伝わってきます。

長い爪をたずさえて丁寧にコネコネ

実はしおくん、片前足でコネコネしているのではありません。なんと、本当にパン生地をこねているかのように、両前足を使って真剣に腕をこねているのです……！その姿は、まるで職人のよう。

その後も一心不乱に飼い主の柔らかそうな腕をモミモミ、コネコネしていくプロのパン（腕）職人・しおさん。

可愛らしい光景なのに、飼い主の腕の無数の爪痕を見てしまうと、やはり「痛たたた……」という複雑な気持ちになってしまう--そんな中毒性のある投稿でした！

可愛くも痛い…中毒性のある光景が大反響

可愛くも痛いというなんとも複雑なパン職人・しおくんの行動は、 Instagramで大反響！記事執筆時点で驚異の1,585万再生を突破するほど話題になっています。

コメント欄にもたくさんの声が寄せられ、「これは痛いw」「可愛いから耐えるしかないっすね」「がんばれ飼い主様www」「これお風呂で死ぬほどしみるやつw」と、ユーザーも可愛さと痛みの狭間で心が揺れている様子でした。

ちなみに、しおくんは飼い主さんの腕だけでなく、お腹をモミモミすることもあるのだとか！

写真・動画提供： Instagramアカウント「ことしお(@shintanko1017)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。