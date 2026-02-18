ジェットスター・ジャパン、国内・国際線でセール開催 片道2,390円から
ジェットスター・ジャパンは、「スーパースターセール」を2月19日正午から25日午後4時59分まで開催する。
国内線18路線と国際線7路線が対象で、片道運賃は2,390円から。搭乗期間は国内線が4月1日から7月16日まで、国際線が3月2日から7月23日まで。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。
いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手数料や空港使用料等は別途必要となる。
・東京/成田発着
札幌/千歳・旭川・高松・松山・高知・福岡・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄/那覇（2,290円）、大阪/関西（3,690円）、台北/桃園（8,790円）、高雄・香港・マニラ（9,990円）
・名古屋/中部発着
福岡（2,390円）、沖縄/那覇（4,790円）
・大阪/関西発着
札幌/千歳（2,390円）、東京/成田（3,690円）、沖縄/那覇（4,990円）、台北/桃園（7,990円）、マニラ（10,990円）
・その他
福岡〜札幌/千歳線（2,390円）