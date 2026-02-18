【炎の闘球女 ドッジ弾子】メインキャスト発表！ 日發里蟷劼僚弍蕕盞萃
伝説のドッジボール漫画『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編、TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』のティザービジュアルが発表され、一撃弾子や小仏珍子ら球川闘球部のキャストも発表された。また『炎の闘球児 ドッジ弾平』で一撃弾平を演じた日高のり子の出演も決定した。
週刊コロコロコミックで連載中の『炎の闘球女ドッジ弾子』は1990年代に圧倒的な人気を博した『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編で、『炎の闘球児 ドッジ弾平』でドッジボールブーム、『爆走兄弟レッツ&ゴー！！』でミニ四駆ブーム、と漫画をきっかけに社会現象を巻き起こしてきた ”こしたてつひろ” が、『炎の闘球児 ドッジ弾平』の主人公・一撃弾平（いちげきだんぺい）の娘、一撃弾子（いちげきだんこ）を主人公に2022年から連載を開始。公開直後からSNSを中心に大きな話題を集め、1話のPVが70万を突破。更新日にはたびたびXのトレンドにランクインするなど、今最も勢いのあるWEB漫画のひとつとして注目されている。現在はコミックス第6巻まで発売されている。
昨年、2026年にTVアニメ化されることが発表され話題になった『炎の闘球女 ドッジ弾子』が遂に始動。ティザービジュアルが公開され、球川闘球部のメンバー5名が勢いよく飛び出していく様子が描かれている。またキャッチコピーには「退屈な世の中に ”一撃” ブチかませ！」と書かれており、放送に向けて弾子のように常に全力で限界を超えようとする熱い気合をのぞかせている。
あわせて球川闘球部のメンバー5名のキャストも発表された。
一撃弾平の娘、一撃弾子には今回初主演となる中山まなかが抜擢。小仏珍念（こぼとけちんねん）の娘、小仏珍子（こぼとけちんこ）を『ウマ娘 プリティーダービー』ナイスネイチャ、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』桜坂しずくを演じる前田佳織里が演じる。
また江袋もち子（えたいもちこ）を関根明良（『ひろがるスカイ！プリキュア』キュアスカイ／ソラ・ハレワタール役 ほか）、スーザン・キャノンを大地葉（『ひみつのアイプリ』真実夜チィ ほか）、音花羽仁衣（おとはなはにい）を篠原侑（『ぷにるはかわいいスライム』ぷにる ほか）が演じることが発表された。
さらに、当時『炎の闘球児 ドッジ弾平』で一撃弾平を演じていた日高のり子の出演も決定。ナレーションとして参加するほか、幼少期の一撃弾平を演じる。
メインキャストの発表にあわせて、メインスタッフも発表された。監督には『トニカクカワイイ』や『ウィッチウォッチ』で監督を務めた博史池畠、シリーズ構成を同じく『トニカクカワイイ』や『ウィッチウォッチ』でシリーズ構成を務めた兵頭一歩、キャラクターデザイン・総作画監督を『妻、小学生になる。』でキャラクターデザインを務めた関川成人、アニメーション制作を CUE が担当する。
いよいよ始動する『炎の闘球女 ドッジ弾子』。今後の続報もお見逃しなく。
※「日郄のり子」の「高」は「はしごたか」が正しい表記。
（C）こしたてつひろ／小学館／ドッジ弾子製作委員会
【＜特別企画＞日高のり子（一撃弾平役）＆中山まなか（一撃弾子役） ”一撃” 対談！】
――今回は、本作『炎の闘球女 ドッジ弾子』の主人公・一撃弾子役に抜てきされた中山まなかさんと、前作『炎の闘球児 ドッジ弾平』で弾平役を演じ、本作でも過去の弾平役やナレーションなどを務める日高のり子さんにお話をうかがいます。まずは、原作『ドッジ弾子』を読んでのご感想を教えていただけますか。
中山：オーディションのお誘いをいただいた時に『弾平』のアニメと『弾子』の漫画を読ませていただいて、そのかっこよさにシビれました。『弾平』と『弾子』では、その破天荒さのベクトルが少々異なりますが、「ボロボロになっても絶対に立ち上がる！」という燃える情熱は共通しています。私もこうなりたいと思いながら、キラキラした気持ちで楽しませていただきました。
『弾平』も『弾子』も王道でまっすぐな作品ですが、『弾子』はより令和的なユーモアが際立っていると思います。『弾子』で活躍するキャラクターが、かわいらしい女性中心であることにもそれが現れていますよね。それぞれの個性は『弾平』以上にぶっ飛んでいて、各々の必殺
技もそれを象徴する奇抜なものなのですが（笑）、試合の展開には『弾平』のオマージュが入っていたりするので、『弾平』の遺伝子がキッチリ受け継がれていると思います。
――『弾平』は平成元年に連載を開始した作品ですからね。時代によって変わるものと、変わらず在り続けるもの、そのふたつが『弾子』のなかに共存しているということですね。
日高：私は弾平の娘の物語が、令和のこの時代にスタートするとは夢にも思っていなかったので、本当に驚きました。原作者のこしたてつひろ先生にとって、今も『弾平』がとても大切な作品なんだということが感じられてうれしかったです。と同時に、漫画を読んでみて「先生、ずいぶんぶっ飛んだ方向に振り切りましたね」と（笑）。
思えば『弾平』から35年。当時の先生はお若かったですから、掲載誌が小学生向けであったことなど、さまざまな制約を考えて、ブレーキを踏まざるを得なかったこともあると思うんです。それが長い間キャリアを積み重ねていくなかで、先生の漫画家としてのスキル向上と、人
間としての成長が相まって、遊び心が生まれたという印象ですね。先生ご自身が楽しんで描いていらっしゃるなと。「俺を縛るものはなにもない！ やりたいことをやるぞ！！」という円熟したユーモアと、『弾平』の根底に流れていた ”熱血” 。『弾子』には、その2段構えの魅力を感じました。
――中山さんは、先代である弾平役の日高さんと一緒にお芝居をされるということで、プレッシャーも大きかったのではないかと思うのですが……。
中山：最初は「本当にここにいていいんだろうか」と思っていました。でも、本当に日高さんが優しくて……。現場で「すごく叫ぶけど、ノドは大丈夫？」って声をかけてくださったりするんです。おかげで、今はもう緊張しなくなりました。
日高：まなかちゃんにとっては、今作が初レギュラー・初主演ということで、それぞれ活躍されている方たちの中心に自分がいるというプレッシャーは計り知れないものがあったと思います。
中山：本当にすごかったです。第1話の収録時には、スタジオに入る前にマネージャーさんから「端っこに座っちゃダメだよ」と言われて、「えっ、扉を開けたり閉めたりさせてもらえないんですか！？」って（苦笑）。でも、収録が始まってみると本当に熱量の高い現場で。みなさんすごく楽しんで、愉快にお芝居と向き合っていたので、気づいたら一緒にワイワイ盛り上がっていました。
日高：まなかちゃんはノドの強さにものすごく自信があって、どんなに叫んでもノドを潰したことがないんだそうです。私自身は『弾平』収録後には、毎回ノドがガラガラになってしまっていたので、頼もしいなあって思いながら見ています。『弾子』も叫ぶシーンがとても多いんだよね。
中山：特に第1話、第2話は、叫んで叫んで叫んで必殺技！ 必殺技！ っていう感じでしたね（笑）。テンションの頂点まで一気に駆け上がっていくような収録でした。
日高：でもノドは枯れないんだ？
中山：はい！ すごく楽しいです！！
日高：『弾子』では、女の子たちに「コロコロコミック」王道の、少年漫画の燃える魂の叫びを求めるんです。「必要以上に熱い」と言ってもいい（笑）。みんな最初から全力で声を振り絞って取り組んでいるのですが、スタッフさんから「もっと熱く！」「もっと魂を込めて！」と、限界を超えるお芝居を求められていて……でも、だからこそ熱血アニメなんだって思います。キャラクターや設定は『弾平』よりもぶっ飛んでいて、おふざけモードも楽しい作品ですが、ひとたび熱血モードのスイッチが入ると『弾平』の魂を受け継いだ正当後継作品であることが、ひしひしと伝わってきます。
――ご自身が演じている弾子、弾平以外にお気に入りのキャラクターはいますか？
日高：私はなんといっても、弾平のライバルだった二階堂大河の娘である平子ちゃんです。あの大河くんから、どうしてあんな娘が生まれてしまったのか不思議でしかたありません（笑）。
中山：大河くんはパーフェクトなイケメンだったのに……（笑）。
日高：そう。さわやかで、正々堂々を絵に描いたようなまっすぐな人。その大河くんが ”弾平” へのリスペクトを込めて、名前から ”平” の一文字をとって、娘に ”平子” と名付けたんですよね。それで、大河くんから弾平のことを聞いて育った平子ちゃんは、弾平のことをすごく尊敬
してくれている。それはとってもうれしいのですが、よっぽど変わったお嫁さんをもらわないかぎりは、こうはならないんじゃないのかなと（苦笑）。
熱血でも、おふざけでも、役者たちの底力を目の当たりにさせられることが多い現場なんです。ほかには、珍子ちゃんも味があるキャラクターでお気に入りです。
中山：私、珍子ちゃん大好きなんですよ！ 物語当初の珍子ちゃんは弾子のブレーキ役みたいな存在なんですが、どんどんはっちゃけて濃いキャラクターになっていくんです。それに比例して、前田佳織里さんの演技もエスカレートしていって（笑）。まじめな委員長タイプと思いきや、どんどん愉快になっていって、ツッコミ役だったのが前のめりにボケていくのが本当におもしろいんです。そのはっちゃけ具合が「この作品にはブレーキがないんだ！」っていうのを象徴していて、いいですね。
――今作では、大人の姿に成長した弾平が登場します。弾子役の中山さんにとっては父親、かつて弾平を演じた日高さんにとっては未来の姿ということで、それぞれ関係の深いキャラクターですが、大人の弾平を演じるキャストとのエピソードはありますか？
中山：初主演でぎこちない私を「大丈夫だよ」と励ましてくださって。肩に乗るくらい小さな弾子と語らうシーンでは、頼もしく、でも面白く全力で演じてくださったので、胸を借りるつもりで飛び込ませていただきました。優しく心強い、懐の深い方だなと思いました。
日高：大人の男性に成長した弾平は私には絶対できない役なので、「よろしくね」って託しました。テスト後に「こんな感じで大丈夫でしたか？」と声をかけてくれたので、「明るくて前向きだったら、あとは何やってもオッケーだよ」と伝えました。
――「明るく前向き」というのは、娘の弾子にも共通するポイントですね。
中山：そうですね。喜んだり、怒ったり、驚いたり、心の反応をすごく素直に出してくれる子なので、私としては余計なことを考えて小さくなってしまうくらいなら、ドーンと前に出てまっすぐ表現することが大事かなと思っています。共演者のみなさんが頼もしい方ばかりなので胸を借りるつもりで、等身大の気持ちを全力投球することを意識してます。
――日高さんは『弾平』放送当時、どんなことを心がけていましたか？
日高：私は、弾平のようなサイズ感の少年を演じるのは初めての経験だったんです。最初に原作を読ませていただいた時には「なんてエネルギーの詰まった子なんだろう」って思いました。空気をいっぱいに入れたボールみたいな子で、その弾けるような元気の良さを表現した
いなって。母ちゃんと話す時には甘えん坊なところもあってかわいらしく、コミカルなシーンもたくさんあったので、その明るさをベースにして、いざドッジになると魂に火が付いて燃え上がる、というギャップを目指しました。そんな弾平のまっすぐなところは、弾子にもしっかりと受け継がれていますよね。
――収録現場での印象的なエピソードを教えてください。
中山：ある時、最後に日高さん（ナレーション）が「続く！」って言って、お話が締めくくられる回があったんです。その時、一切示し合わせてないにも関わらず、その場のみんなから拍手が湧き上がったんです。もちろん私も。この「続く」が聞きたかったんだって、その場の全員が感じ入ってしまって。
日高：その「続く」も「熱血で」って言われました。私は『弾子』の収録は、どうしても『弾平』当時を思い出してしまいますね。当時は珍念役を野沢雅子さんが担当していらっしゃって、マコさんとご一緒できるだけでもとてもうれしかったのですが、長年少年役を務めていらっしゃるマコさんの声量たるやものすごくて……。弾平と珍念の最初のやり取りなんか、珍念の方がずっと元気だったんですよ。なので、負けないように強く元気にと、何度も何度もテイクを重ねました。だから『弾子』で、みんなが叫んでいる時にも、その記憶が蘇ってて……。私は過去のスタジオと今のスタジオを、心のなかで行ったり来たりしてるような感覚です。
――本作の見どころを教えていただけますか？
中山：全部です！ 熱いストーリーや個性的なキャラクターなど、見どころしかありません。なかでも必殺技には注目していただきたいですね。各々の必殺技が、使い手の個性をギュッと凝縮したようなものになっています。それぞれの強みや、逆に補いたい部分を全部まとめて形にしたのが『弾子』に登場する必殺技なんです。試合シーンはスピード感があって、ずっとハラハラドキドキさせてくれるのですが、そこで飛び交う必殺技のひとつひとつ、すべてが勝負の鍵になっています！ 私自身収録時には、可愛かったり美しかったり、かっこよかったりする
必殺技の数々が飛び交うのを「キャー素敵！」と思いながら聞いたので、みなさんにも早く見てほしいなと思っています。
日高：弾子は仲間たちと出会い、だんだんと友情が芽生えていってチームになって、自分自身がボロボロになりながらも仲間のために戦っていきます。そして熱い友情を原動力として戦うなかで、ライバルチームのメンバーたちとの間にも何かが芽生えてくる。さらに、その試合に
感動して盛り上がった観客の熱気によって、倒れていった選手たちが息を吹き返す！ そんなエネルギーのキャッチボールを見ていただきたいです。見た後に「また明日から頑張ろう」と思える作品だと思うので、ぜひみなさんの日々の活力にしていただけたらと思います。
――弾平役の日高さんから弾子役の中山さんに、エールをいただけますでしょうか。
日高：とにかく自分のエネルギーを全てセリフに込めて、カスカスになるまで燃え尽きるまで、弾子に魂を注ぎ続けてください！
中山：しかと胸に刻みました！ 宝物にします！！
日高：本当に大変だと思うんですが、健康に気をつけて、いつでも元気な声が出せるように気を配ってくださいね。
中山：楽しく全力を出させていただいておりますので、自分の限界点を広げていけるよう体調管理を万全に、燃えカスになろうと思います！！
――最後に、ファンのみなさまへのメッセージをひとこと。
中山：『弾平』世代のみなさんにも『弾子』読者のみなさんにも、そしてアニメで初めて『弾平＆弾子』の世界に触れる方々にも、それぞれ楽しんでいただけるように、燃えカスになるまで全力で演じさせていただきます！ なので、みなさまにもテレビの前でハラハラドキドキワクワク、全力で見ていただけたらなと思います！！
日高：『弾平』の続編が女の子が活躍する作品になったということで、もしかしたらほんの少し寂しいなって思っていらっしゃる方もいるかもしれません。ですが、懐かしい弾平くんも出てきますし、ナレーションは弾平くんがちょっとお兄さんになったような雰囲気でやらせていただきました。私にとっては、弾子の ”ばーちゃん” 、つまり弾平の ”母ちゃん” である一撃はるかさんが、めちゃめちゃかっこよく登場するのもうれしいです。そんなふうに『弾平』を見てくれていたみなさんが懐かしくなるようなキャラクターも出てくるので、女子が本気で挑む ”熱血少年アニメ” を、ぜひお楽しみいただければと思います。
――本日はありがとうございました！
