『WEAPONS／ウェポンズ』のワーナー・ブラザース、『IT／イット』シリーズのアンディ・ムスキエティ監督が仕掛ける、前代未聞の“脱出型ホラーアクション”映画『ゼイ・ウィル・キル・ユー』（原題：They Will Kill You）が、2026年5月8日（金）に日本公開される。あわせて、ティーザー予告と日本版ポスターが到着した。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ニューヨーク・マンハッタンの歴史的な高級マンション「バージル」。富豪やセレブが暮らし、優雅なインテリアデザインに、高度に訓練されたメイドが住人たちの世話をする、誰もが羨む高級億ションだ。ところがその実態は、狂信的な悪魔崇拝者たちの巣窟だった──。

悪魔を崇拝する住人たちは月に一度、無垢な女性をメイドとして雇用し、悪魔に生け贄として捧げる恐ろしい儀式を行っていた。今夜もまた、一人のメイドが生け贄に捧げられる……はずが、事態は急変。生け贄となるはずのメイドが斧やナタを手にし、悪魔崇拝者たちを次々と血祭りにあげはじめた。狩られる側が狩る側に、狩る側が狩られる側に。果たして、このメイドはいったい何者なのか？ 恐るべき秘密が隠された死のマンションで、壮絶バトルが幕を開ける！

開始10分からクライマックスまで観る者の想像をぶち破り、想像斜め上の展開を突っ走る。プロデューサーには『IT／イット』シリーズでスティーヴン・キングの傑作ホラーに新たなイマジネーションを与えたアンディ・ムスキエティ。監督はロシア出身の新星キリル・ソコロフが務め、『サスペリア』のごときクラシックな導入や、『キル・ビル』『ザ・レイド』を思わせるエクストリームなアクションといった過去の映画・ゲーム表現を動員し、ジャンルを横断する新時代の傑作を生み出した。

主演は『デッドプール2』（2018）や『ジョーカー』シリーズのザジー・ビーツ。高級マンション「バージル」の管理人は『6才のボクが、大人になるまで。』（2014）でに輝いたパトリシア・アークエットが演じるほか、『ハリー・ポッター』シリーズのドラコ・マルフォイ役で知られるトム・フェルトン、『オースティン・パワーズ：デラックス』のヘザー・グラハムらが悪魔崇拝者のセレブ集団を嬉々として演じている。

なおワーナー・ブラザースは2026年初夏、既存の映画ジャンルの枠に収まらない、観る者の想像を超えてゆ斬新な設定と規格外ストーリーによる“NEWジャンルムービー”2作品を公開予定で、これはその第1弾にあたる。第2弾の続報にも期待しよう。

©2026 Warner Bros. Ent. All rights reserved

映画『ゼイ・ウィル・キル・ユー』は、2026年5月8日（金）より全国公開。