Image:yamajitsu.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年2月18日は、3WAY設置で小型PCをスマートに整理できる、山崎実業（Yamazaki）の新作「スリーウェイ小型PC収納ラック XS スマート」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

山崎実業 smart スリーウェイ小型PC収納ラック XS スマート （ 4903208104227 スマートシリーズ 小型PC収納ラック 3WAY モニター背面収納 デスク下収納 壁面収納 モニター裏収納 VESA対応 VESA規格 モニター背面 デスク下収納ラック ） 1,650円 （ポイント5倍） 楽天で購入する PR PR

小型PCの置き場問題はこれで解決。山崎実業の新作収納ラックがポイント5倍！

デスク上や足元で行き場を失いがちな小型PCにぴったり。3WAY設置対応とXSサイズならではのフィット感でスマートに整理できる、山崎実業（Yamazaki）の新作「スリーウェイ小型PC収納ラック XS スマート」がポイント5倍とお得です。

本製品は、2月10日発売の新商品。最大の特長は、設置方法を選べる3WAY仕様です。デスクの天板下やモニター裏に取り付けたり、壁面に固定したりと、設置場所を選びません。

ワークスペースのレイアウトや使用機器に応じて柔軟に対応できるため、限られたスペースでも効率的に小型PCを収納できます。

XSサイズが生む、ちょうどいいフィット感

本モデルは“XS”サイズ設計。コンパクトなミニPCや小型デスクトップに合わせたサイズ感で、XSサイズならではの絶妙なフィット感を実現しています。余計な隙間をつくらず、見た目もすっきり。スチール製のシンプルなデザインはインテリアになじみやすく、配線まわりも整理しやすい構造です。

機器を浮かせて設置できるため、掃除がしやすく、放熱面でもメリットがあります。小型PCをスマートに運用したい人にうれしい設計です。

デスクまわりをすっきり整えたい人の有力候補アイテムですよ。

山崎実業 smart スリーウェイ小型PC収納ラック XS スマート （ 4903208104227 スマートシリーズ 小型PC収納ラック 3WAY モニター背面収納 デスク下収納 壁面収納 モニター裏収納 VESA対応 VESA規格 モニター背面 デスク下収納ラック ） 1,650円 （ポイント5倍） 楽天で購入する PR PR

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

Image/Source:楽天市場