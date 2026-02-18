IVE（アイヴ）のSNSにて、REI（レイ）が日本語ナレーションでミュージックビデオ撮影現場を紹介するショート動画が公開され、話題を集めている。

【動画】IVEレイが日本語で紹介する新曲「BANG BANG」MV撮影現場【写真】パンツルック＆大胆な胸元ピアス姿を披露！【動画】ツインテール＆チアガールルックでダンス

■IVEレイが日本語でメンバーの素の表情を紹介

動画はレイがIVEの新曲「BANG BANG」のMV撮影現場で収録したもの。ピンク髪のGAEUL（ガウル）を撮って「秋ちゃん（ガウル）を撮っていたらバレちゃいました。天使は髪の毛がピンクなんだ…」と見惚れたり、最年少のLEESEO（イソ）にカメラを向けて「可愛すぎる」とつぶやくなど、仲の良さが伝わるやりとりが続く。

またお弁当のカレーを食べたら眠くなってしまったという可愛らしい姿や、パンを「にゃむにゃむ」と頬張るような動きなど、愛らしい姿も披露。またリーダーのYUJIN（ユジン）はカメラにしかめ顔を近づけておどけたり、レイの頬のホクロをツンツンと触ったり、レイが愛おしくて仕方がない様子だ。メンバーだからこそ撮れる臨場感ある映像に、レイの肩の力が抜けたナレーションが加わり、癒し度満点の動画となっている。

SNSでは「喋り方可愛すぎ」「何この癒し映像」「日本語うれしい」「にゃむにゃむかわいすぎる」「眠くなっちゃいましたねの言い方かわいい」「効果音も言うの可愛くてたまらん」「定期的にやってほしすぎる」「日本語話してるレイちゃんバブすぎる」「ユジンずっとほっぺ触ってておもろい」と絶賛の声が相次いでいる。

■IVEレイがパンツルック＆大胆な胸元ピアス姿を披露！

なおレイは自身のInstagramを更新。胸元にピアスをあしらった、クールなパンツルックの近影を公開した。

■IVEレイ、ツインテール＆チアガールルックでダンス

またレイがツインテールのチアガールルックで、マスコットキーリングと一緒に「BANG BANG」をダンスする動画も公開。最後にはボディガードが意外な流れで登場する、可愛らしい映像に仕上がっている。