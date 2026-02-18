ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡¡¸¶°øÉÔÌÀàÉÂá¤ÎÀµÂÎÈ½ÌÀ¡ÖÉ÷¼Ù¤È¤Ï°ã¤¦¼£ÎÅ¡×¡Ö³±¤Ë¤â¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬£±£¸Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ä¹Ç¯Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ææ¤Î³±¤Î¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖËèÇ¯¡¢£±·î¤«¤é£²·î¤Ë¤«¤±¤Æ³±¤¬Áý¤¨¤ÆÉ÷¼Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤Ë¤Ê¤ë¡£É¡¿å¤¬±ü¤ÇÍí¤ó¤Ç³±¤¬½Ð¤ë¡£ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¡¢É÷¼Ù¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¤É¤¦¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤ò£±£°Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¼õ¤±¤¿¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆæ¤Î³±¤ÈÉ¡¿å¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤âÆ±ÍÍ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖÀè½µ¤«¤éÆ±¤¸¾É¾õ¡£É÷¼Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Ìô¤ò°û¤à¤¬¼£¤é¤Ê¤¤¡£¤ª¤«¤·¤¤¡£¤È¡¢º£Ä«¡¢Àè½µ¤¢¤ëÉÂ±¡¤Ç¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÊ¹¤¤Ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¾É¾õ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¸åÉ¡Ï³¡ª¡ª¤È¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¯¸ÀÍÕ¡£ËÍ¤Î³±¤òÊ¹¤¡£¤½¤ì¤À¡ª¤ÈÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤Ð¤ê¤Ë¡ª¡×¤È¤è¤¦¤ä¤¯¸¶°ø¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸åÉ¡Ï³¤È¤ÏÇ´¤ê¤Î¤¢¤ëÉ¡¿å¤¬¹¢¤Î±ü¤òÎ®¤ì¤ë¡¢áâ¡Ê¤¿¤ó¡Ë¤¬¤«¤é¤à³±¤¬»ß¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¤ÎÉÔ²÷¤Ê¾É¾õ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¸åÉ¡Ï³¤Ï¡¢ÉûÉ¡¹Ð±ê¡ÊÃßÇ¿¾É¡Ë¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤ËÈ¼¤¤¡¢Ç´Ä´¤Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÇ¿À¤ÊÉ¡¿å¤¬¹¢¤ÎÊý¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ³±¤¬½Ð¤ë¡ª¤È¡×¤È¤³¤Î¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¡ÖÉ÷¼Ù¤È¤Ï°ã¤¦¼£ÎÅ¡ª¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤À¡ªÉÂµ¤¤ÏÉÂ±¡¤¬¡¢¤ï¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤Þ¤º¡¢°Â¿´¡£³±¤Ë¤â¿§¡¹¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¤È¤è¤¦¤ä¤¯¸¶°ø¤¬È½ÌÀ¤·¡¢°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£