幼稚園は、子どもにとって社会への一歩であると同時に、保護者にとっても新たな人間関係がはじまる場所です。日々の送り迎えや行事を通して距離が近づく一方で、小さな違和感がトラブルへと発展することもあるようです。エピソード1：＜園内ドロボウ？＞「幼稚園で3回も盗まれた…」報告すべき？ハンドメイド作家のママさんには、息子アオ（仮名）くんがいます。アオくんのために幼稚園バッグにつけるストラップも手作りしました。