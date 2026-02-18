この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

東大博士課程が解説、北朝鮮はなぜ日本人を拉致したのか？スパイ偽装から思想教育まで5つの目的がわかる

東大博士課程のパクくんが、「【衝撃の真実】なぜ北朝鮮は「日本人」だけを狙ったのか？5つの理由」と題した動画を公開。1970年代後半から80年代にかけて多発した北朝鮮による日本人拉致事件について、その目的を5つの観点から解説した。



パクくん氏はまず、拉致の目的の一つに「スパイを日本人に偽装させるため」であったと指摘する。日本のパスポートは当時、「金のチケット」と呼ばれるほど国際的な信用度が高く、これを入手した工作員は国際社会を自由に動ける「影の存在」になることができた。その象徴が、他人の戸籍を乗っ取る「背乗り」であり、実際に拉致された原敕晁さんの身分が北朝鮮の工作員シン・ガンスによって4年半にわたり悪用された事例を挙げた。



次に、対日・対韓工作への直接的な利用も目的だったと説明する。1987年に発生した大韓航空機爆破事件では、実行犯の金賢姫（キム・ヒョンヒ）らが日本人名義のパスポートを使用し、日本人観光客に偽装してテロ行為に及んだ。この事件の背景には、翌年に控えたソウルオリンピックを妨害する狙いがあったという。



さらに、パクくん氏は、拉致被害者が北朝鮮工作員の「教育係」にされた事実を挙げる。金賢姫に日本語を教えたとされる田口八重子さんのように、拉致された日本人は「生きた教材」として、工作員に日本人らしい言葉遣いや仕草を叩き込む役割を担わされたのだ。



加えて、「人材としての活用」も目的であったと語る。看護師や印刷技術者など、国際社会から孤立していた北朝鮮に不足していた専門技術を持つ人々が拉致され、労働資源として利用された。パクくん氏は、拉致を「人を兵器に変える行為」と表現し、その非人道性を強調した。



最後に、思想的な目的もあったと解説する。1970年に日本航空機「よど号」をハイジャックして北朝鮮に渡ったよど号グループが、革命の同志を増やすためにヨーロッパの日本人留学生らを拉致した事件に言及。有本恵子さんらがその犠牲になったことを説明した。



動画の結びでパクくん氏は、これらの事件は決して過去のものではなく、今も帰りを待つ家族がいる現実の問題であると訴えかけた。「安全で自由に暮らせる日常は決して当たり前ではない」という言葉で、この問題を決して忘れてはならないと締めくくった。