プロトレーナー・高島誠氏がタイプ別打撃フォーム診断術を解説

利き手に関わらず使いやすい足には個人差があり、自分のタイプを知れば打撃が劇的に変わる可能性がある。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんが16日、野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」のオンラインイベント「打撃改革3DAYS」第3夜に出演した。左右で力を入れやすい足と手のチェック方法や、タイプに合った打撃の構え方を解説した。

広島の野球塾「Mac’s Trainer Room」代表を務める高島さんは、小学生からプロまで幅広い層に、パフォーマンスを高める体の使い方やトレーニング方法などを指導している。今回のイベントでは、選手のタイプを診断する方法を詳しく説明した。

選手にはそれぞれ、右と左で力を入れやすい足と手があるという。それを把握することで、打撃であれば、より大きな力を生み出し、効率良くバットに伝えることができる。

左右の足のチェック方法は、両足を肩幅に開いて、前に出した両手を肩の高さまで真っすぐ上げる。その際、最初は右足7、左足3の割合で体重を乗せる。そして、パートナーに両手を下に押してもらい、それに対して両手が下がらないように逆向きに力を入れる。次に、体重を乗せる比率を右足3、左足7に変えて、同じ動きをする。2つのパターンを比較して、最初の方（右足7、左足3）が力を出しやすい選手は、右足を軸に打撃の構えをつくると動きがスムーズになる。

高島さんは足に加えて右手と左手、さらに腹筋と背筋、どちらを操作しやすいタイプなのか確認する方法も解説した。高島さんは、ともにイベントに出演した大阪桐蔭OBの生島峰至さん（BT野球スクール代表）の動きを見て、「左足、左手、腹筋」のタイプと診断。構え方のポイントについて、こうアドバイスした。

「生島さんと同じタイプの選手は左足に重心を置き、腹筋側にバットのヘッドがくるように構えると自然な動きにつながります。バットをかつぐ構え方はグリップの位置が高くなって腹筋から距離が遠くなるので、タイプ的に適していません。背筋に力を入れやすいタイプに向いている形となります」

西岡の打撃フォームはフィットし、高橋由は合わなかった理由

高島さんの説明を受けた生島さんは大きくうなずきながら、自分のタイプに合った構え方と合っていない構え方の差を比較した。左打ちの生島さんは現役時代、憧れていたプロ野球選手の打撃フォームを真似していたという。その中で、元ロッテ・西岡剛さんのフォームはフィットし、巨人でプレーした高橋由伸さんのフォームは上手く力が入らなかったという。西岡さんは腹筋、高橋さんは背筋を使うタイプと知り、深く納得していた。

最近はSNSを中心に膨大な数の打撃論を見ることができる。上達するきっかけがあふれている一方、どの情報が自分に適しているかの判断が難しい。

高島さんは「色んな打ち方を試すのは良いことですが、それぞれの選手に軸があることを覚えておいた方が良いと思います。タイプによって参考にする選手も変わってきます。自分に合っていない構え方をすると、球速がないボールにも立ち遅れてしまいます」とアドバイスする。左右の足と手、どちらを操るのが自分は得意なのか。タイプを知ることで、打力アップへの近道が見えてくる。（間淳 / Jun Aida）