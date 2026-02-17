ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、金メダルを獲得した。ペアでのメダルは日本史上初の快挙になった。表彰式では銀メダルのペアにハプニングが巻き起こり、ファンをなごませた。

表彰式、一番に呼ばれたのは銀メダルのミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）だった。名前をコールされ、拍手の中で台の手前へ。そして、台に乗ろうとしたところ、係員の女性から制止された。3組そろってから登壇する手順だったらしく、フライングした形に。女子のハゼはコミカルに顔をしかめ、驚いたようにリアクションを取った。

なんともユーモラスな場面に、X上のファンも反応。「まだ上がっちゃダメだったのかww」ドイツの女性のリアクション顔良いね。ギョッって」「ちょ、ドイツペア表彰台に登るの早すぎやwww」「怒られるドイツカップルw」「さっきのミネルヴァさんの顔もう一回見たいw」「ハセヴォロ、ひと足先に台に上がろうとしちゃったのね。ミネルヴァさんのお顔が可愛かった」「今のミネルヴァちゃんの顔」とほっこりした様子だった。

その後、3組がそろってから登壇。銀メダルをもらい、場内から大きな拍手を浴びた。



（THE ANSWER編集部）