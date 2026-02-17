¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢ ¥Õ¥êーÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹â158.13ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÉâ¾å¡ª¹ç·×231.24ÅÀ ÆüËÜ¥Ú¥¢½é¤ÎÄºÅÀ¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ú¥¢¡Û
»°±ºÍþÍè¡¿ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ PHOTO:Getty Images
¡ã2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¡¦¥Ú¥¢¥Õ¥êー¡÷¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È¥¢¥êー¥Ê¡ä
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥êー¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤Î»°±ºÍþÍè¡¿ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Îò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¥Ú¥¢¥Õ¥êー¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë158.13ÅÀ¤ÎÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë5°Ì¤«¤é¹ç·×231.24ÅÀ¤Ç°ìµ¤¤Ë¼ó°Ì¤ØÉâ¾å¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¨ー¥¿ー¡×¤Î²»³Ú¤Ë¾è¤ê¡¢ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È¤«¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¥È¥ê¥×¥ë¥È¥¦¥ëー¥×¡Ü¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ü¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥°¥ëー¥×5¥¢¥¯¥»¥ë¥é¥Ã¥½ー¥ê¥Õ¥È¡¢¥¹¥íー¥È¥ê¥×¥ë¥ë¥Ã¥Ä¤â¹â¤¤´°À®ÅÙ¤Ç·è¤á¤¿¡£
¸åÈ¾¤â½¸Ãæ¤ÏÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¥ïー¥É¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ç¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡¢¥Ú¥¢¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¥¹¥Ô¥ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ì¥Ù¥ë4¡£
¥È¥ê¥×¥ë¥µ¥ë¥³ー¡¢¥¹¥íー¥È¥ê¥×¥ë¥ëー¥×¡¢3¼ï¤Î¥ê¥Õ¥È¤â¼è¤ê¤³¤Ü¤µ¤º¡¢ºÇ¸å¤Î¥³¥ì¥ª¥·ー¥¯¥¨¥ó¥¹¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¯³ê¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
µ»½ÑÅÀ¡ÊTES¡Ë¤Ï82.73ÅÀ¡¢±éµ»¹½À®ÅÀ¡ÊPCS¡Ë¤Ï75.40ÅÀ¡£¸ºÅÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ç·×158.13ÅÀ¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
SP¤Ç¤Ï¥ê¥Õ¥È¤ÎÍð¤ì¤¬¶Á¤5°ÌÈ¯¿Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¤Î¹âÆÀÅÀ¡ÊFS155.55ÅÀ¡Ë¤ËÂ³¤¯Âç±éµ»¤Ç°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³ÃÄÂÎ¶ä¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤É¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÉñÂæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¥°¥ëー¥×¤Î³êÁö¤ò»Ä¤¹¤¬¡¢¸½ºß¹ç·×231.24ÅÀ¤Ç»ÃÄê¼ó°Ì¡£ÆüËÜ¥Ú¥¢»Ë¾å½é¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Ø¡¢Âç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£