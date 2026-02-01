Snow Man¸þ°æ¹¯Æó¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥´¥ë¥Õ°¦¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡ª¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Ä¤¤¸ý¸µ¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿PUMA GOLF¤ÎSS26 ¥·ー¥º¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖDear Golf¡Ê¥Ç¥£¥¢ ¥´¥ë¥Õ¡Ë¡×¤¬¡¢2·î17Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¢£Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Õ¤È¥´¥ë¥Õ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¸þ°æ¹¯Æó
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDear Golf¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½Õ²Æ¤Î¥¦¥§¥¢¤ä¿·ºî¥´¥ë¥Õ¥·¥åー¥º¡ÖSHADOWCAT NITRO2.0¡Ê¥·¥ã¥É¥¦¥¥ã¥Ã¥È¥Ë¥È¥í2.0¡Ë¡×¤òÅ»¤¤¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¼«Á³¤È¥´¥ë¥Õ¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¸þ°æ¹¯Æó¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¥àー¥Óー¤ò¡¢PUMA GOLF¼è°·Å¹ÊÞ¤äÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢PUMA GOLF¾¦ÉÊ¤Î1Ëü1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢PUMA GOLF ¡ß ¸þ°æ¹¯Æó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆþ¤ê¥Íー¥à¥×¥ìー¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¥àー¥Óー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDear Golf¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Õ¤È¥´¥ë¥Õ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¸þ°æ¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥´¥ë¥Õ°¦¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£
¥àー¥Óー¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¿·ºî¤Î¥¦¥§¥¢¤ä¥·¥åー¥º¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ñ¥¿ーÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à»Ñ¤ä¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ¿·ºî¥´¥ë¥Õ¥·¥åー¥º¡ÖSHADOWCAT 2.0¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤ëÍÍ»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢»×¤ï¤º¥¹¥¤¥ó¥°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤È¹ÔÆ°¤ËÉ½¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢¤¯¤ë¤ê¤È²ó¤Ã¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Î¤«¤á¤ë»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ë±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢PUMA GOLF¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸þ°æ¤¬¥´¥ë¥Õ¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°®¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¤É¤Î³ÑÅÙ¤Ç¸«¤»¤ë¤ÈÈþ¤·¤¯±Ç¤ë¤«¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿·õ¤Ê»ÑÀª¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡£¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¢¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Î¸«¤»Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Î·è¤á¥Ýー¥º¤Ç¥×ー¥Þ¥¥ã¥Ã¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ýー¥¸¥ó¥°¤â¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸þ°æ¤é¤·¤¤¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥×ー¥Þ¥¹¥È¥¢Âçºå¡¢µþ²¦É´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¥×ー¥Þ¥´¥ë¥Õ¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¥×ー¥Þ¥´¥ë¥Õ¡¢¥×ー¥Þ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢PUMA¥¢¥×¥ê¡¢°ìÉô¼è°·Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö¥×ー¥Þ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆ°²è¡§Dear Golf¡×¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ2·î17Æü9»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£Snow Man¸þ°æ¹¯Æó ¥³¥á¥ó¥È
https://starto.jp/s/p/artist/43