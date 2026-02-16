Snow Man、HANA、Number_i、Mr.Children、Mrs. GREEN APPLE…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（2月14日（土）付）
グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。2月14日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（2月14日（土）付）を発表しました。
■10位：日向坂46「クリフハンガー」
先週9位から1ランクダウン↓ 1月28日にリリースにリリースされた16枚目のシングルが、2週連続でランクイン。日向坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELでは、1月25日にKアリーナ横浜で開催された「LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE」で初披露された同曲のライブ映像が、期間限定で公開されています。
■9位：OSHIKIKEIGO「インスタントナイト」
先週7位から2ランクダウン↓ 今週のゲストパートには、OSHIKIKEIGOさんが登場。2月4日に配信リリースされた同曲 のお話などを伺いました。
■8位：ヨルシカ「茜」
初登場！ 2月4日に配信リリースされた楽曲で、劇場版「僕の心のヤバイやつ」の主題歌として書き下ろされました。
■7位：Mrs. GREEN APPLE「lulu.」
先週4位から3ランクダウン↓ TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期 オープニングテーマが、5週連続でランクイン。Mrs. GREEN APPLEは、3月30日（月）から放送がスタートする連続テレビ小説「風、薫る」（NHK）の主題歌を担当することが発表されています。
■6位：Mr.Children「Again」
先週3位から3ランクダウン↓ ドラマ「リブート」（TBS系）主題歌が3週連続でランクイン。同曲について、ボーカルの桜井和寿さんは、「ドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました」とコメントしています。
■5位：Number_i「3XL」
先週1位から4ランクダウン↓ 1月29日に配信リリースされた楽曲が2週連続でランクイン。同曲をプロデュースしたメンバーの平野紫耀さんは、「ミュージックビデオが先に浮かんで。頭の中で思い描いていたものを忠実に再現しています」とコメントしています。
■4位：SUPER BEAVER「生きがい」
ランキング圏外から再登場！ 2月11日にリリースされた楽曲で、 ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフジテレビ系アスリート応援ソングに起用されています。
■3位：HANA「Cold Night」
先週2位から1ランクダウン↓ テレビアニメ「メダリスト」第2期オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲が、2週連続でランクイン。YouTube music chartsのウィークリー ミュージック ビデオ ランキング（1月30日〜2月5日）では、同曲が1位を獲得しました。
■2位：back number「どうしてもどうしても」
ランキング圏外から再登場！ NHKウインタースポーツテーマソングとして書き下ろされ、昨年末に配信リリースされた楽曲。5月からは、back number史上最大50万人動員規模となる5大スタジアムツアー「Grateful Yesterdays Tour 2026」開催が発表されています。
そして、今週の第1位は……？
■1位：Snow Man「STARS」
初登場！ 2月2日に配信された楽曲で、TBS系 スポーツ2026テーマ曲に起用されており、同曲で中継されるミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックでも使用されています。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
※写真はイメージです
■10位：日向坂46「クリフハンガー」
先週9位から1ランクダウン↓ 1月28日にリリースにリリースされた16枚目のシングルが、2週連続でランクイン。日向坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELでは、1月25日にKアリーナ横浜で開催された「LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE」で初披露された同曲のライブ映像が、期間限定で公開されています。
■9位：OSHIKIKEIGO「インスタントナイト」
先週7位から2ランクダウン↓ 今週のゲストパートには、OSHIKIKEIGOさんが登場。2月4日に配信リリースされた同曲 のお話などを伺いました。
OSHIKIKEIGOさん
■8位：ヨルシカ「茜」
初登場！ 2月4日に配信リリースされた楽曲で、劇場版「僕の心のヤバイやつ」の主題歌として書き下ろされました。
■7位：Mrs. GREEN APPLE「lulu.」
先週4位から3ランクダウン↓ TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期 オープニングテーマが、5週連続でランクイン。Mrs. GREEN APPLEは、3月30日（月）から放送がスタートする連続テレビ小説「風、薫る」（NHK）の主題歌を担当することが発表されています。
■6位：Mr.Children「Again」
先週3位から3ランクダウン↓ ドラマ「リブート」（TBS系）主題歌が3週連続でランクイン。同曲について、ボーカルの桜井和寿さんは、「ドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました」とコメントしています。
■5位：Number_i「3XL」
先週1位から4ランクダウン↓ 1月29日に配信リリースされた楽曲が2週連続でランクイン。同曲をプロデュースしたメンバーの平野紫耀さんは、「ミュージックビデオが先に浮かんで。頭の中で思い描いていたものを忠実に再現しています」とコメントしています。
■4位：SUPER BEAVER「生きがい」
ランキング圏外から再登場！ 2月11日にリリースされた楽曲で、 ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフジテレビ系アスリート応援ソングに起用されています。
■3位：HANA「Cold Night」
先週2位から1ランクダウン↓ テレビアニメ「メダリスト」第2期オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲が、2週連続でランクイン。YouTube music chartsのウィークリー ミュージック ビデオ ランキング（1月30日〜2月5日）では、同曲が1位を獲得しました。
■2位：back number「どうしてもどうしても」
ランキング圏外から再登場！ NHKウインタースポーツテーマソングとして書き下ろされ、昨年末に配信リリースされた楽曲。5月からは、back number史上最大50万人動員規模となる5大スタジアムツアー「Grateful Yesterdays Tour 2026」開催が発表されています。
そして、今週の第1位は……？
■1位：Snow Man「STARS」
初登場！ 2月2日に配信された楽曲で、TBS系 スポーツ2026テーマ曲に起用されており、同曲で中継されるミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックでも使用されています。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/
番組公式X： @JA_CDJ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12633
番組公式X： @JA_CDJ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12633