「原付免許で125cc」は本当？ 新基準原付の“落とし穴”とカブ・ジョグなど最新モデル解説

「原付免許で125ccに乗れるようになる」そんな噂を聞いて、思わず「え、本当に？」と耳を疑った方も多いのではないでしょうか。

実は、これには大きな「勘違いの罠」が潜んでいます。

2025年4月1日、日本の二輪車史上もっとも大きなルール変更のひとつ、「新基準原付」制度がひっそりと施行されました。

しかし、法改正の内容を正確に把握している人はまだまだ少ないのが現状です。

まず知っておきたいのが、今回の制度改正が起きた「本当の理由」。

2025年11月1日、国内二輪車に対する新しい排出ガス規制（ユーロ5相当の第4次排出ガス規制）が施行されました。

この規制は、一酸化炭素や窒素酸化物の排出量をそれまでより大幅に引き下げる、非常に厳しい内容です。

そこで問題となったのは、「今の50ccエンジンでは、この規制をクリアできない」という現実。

●今買える新基準原付はある？

なぜなら50ccという排気量は世界的に見ると「ガラパゴス規格」といえる存在で、ヨーロッパ、アジア、そして世界市場の主流は、とっくの昔に100〜125ccクラスへと移行しています。

ホンダ、ヤマハ、スズキの国内メーカー3社はこれまで国内市場向けに50ccバイクを独自に開発してきましたが、販売台数の低迷や採算の悪化が続くなかで、新たな排ガス規制への対応コストまで求められる状況となり、50cc原付の継続生産が事実上「限界」を迎えていたのです。

こうした事情から、警察庁・国土交通省・経済産業省・メーカー各社が協議を重ね、「125ccエンジンの出力を50cc相当（最高出力4.0kW以下）に抑えたバイクを、従来の原付一種と同じ扱いにする」という方針が決定。

2025年4月1日、この新しい「原付一種」の区分が道路交通法施行規則および道路運送車両法施行規則の改正によって正式に誕生したのが新基準原付です。

それに伴いメーカー各社でも50ccの旧型原付は2025年10月末をもって生産を終了。

6月以降は在庫のみの販売となり、新車の選択肢としては実質的に新基準原付へとバトンが渡されています。

ここで勘違いしやすい新基準原付のルールですが、まず「排気量125cc以下」というだけでは原付一種免許では乗れません。

新基準原付の条件は、「総排気量が50cc超〜125cc以下」かつ「最高出力が4.0kW（約5.4馬力）以下に制御された車両」です。

この2つを同時に満たす車両だけが、原付免許（または普通自動車免許）で運転できる新基準原付に該当します。

つまり、現在販売されているヤマハ「ジョグ125」（原付二種モデル）やホンダ「PCX125」などは、排気量が125cc以下であっても出力が4.0kWを超えるため、新基準原付には該当しません。

これらは従来通り「小型自動二輪免許（AT小型限定）」が必要なため、普通免許で乗ってしまうと「無免許運転」となり、一発免許取消しになる危険性があるので注意してください。

そしてもう1点。走行ルールは50ccのときと完全に同じです。

「排気量が上がるんだから、速度制限も緩和されるのでは？」と思った方もいると思いますが、残念ながらそれは間違い。

新基準原付に適用される交通ルールは、従来の原付一種と一切変わらず、法定最高速度は30km／h、二段階右折も必要で二人乗りは禁止。もちろん高速道路も走れません。

ちなみにナンバープレートは白ナンバーで、税金も50ccの時と同じ。軽自動車税（原付）の年額も従来通り2,000円で変わりません。

そのため、同じ125ccでも「税金が違う！」という状況が起こるので、その点は覚えておきましょう。

ホンダ「スーパーカブ110 Lite」

2025年12月11日、新基準原付の本格的な幕開けとともに登場したのがこのモデルです。

ホンダが展開する「Honda Liteシリーズ」の中核を担い、同日発売の「スーパーカブ110 プロ Lite」「クロスカブ110 Lite」、そして先行して11月20日に発売された「Dio110 Lite」と共に、新しい原付一種の市場を牽引する存在となっています。

エンジンは109cc・空冷4ストロークOHCをベースに、最高出力を3.5kW（4.8PS）／6,000rpmに最適化されたものが搭載されており、最大トルクは6.9Nm／3,750rpm。ベース車両（最高出力8.0PS）と比べると数値上は約4割ダウンしています。

しかし、出力を絞る代わりに「扱いやすさ」に振ったセッティングにより、市街地でのストップ＆ゴーなどでは50cc時代を遥かに凌ぐスムーズな加速を体感することが可能。価格(消費税込み 以下同様)は34万1000円となっています。

ヤマハ「JOG ONE（ジョグ ワン）」 2026年3月19日発売

2026年2月3日、ヤマハから待望の新基準原付第1弾「JOG ONE」が正式発表されました。

原付二種の「ジョグ125」をベースに最高出力を3.5kW（4.8PS）に制御。車重は95kgと非常に軽量で、735mmの低シート高により抜群の足つき性を誇ります。

価格は25万9600円と、ホンダのLiteシリーズに比べて抑えられており、コストパフォーマンスを重視する層の強力な選択肢となりそうです。

排ガス規制という「ピンチ」をきっかけに生まれた新基準原付は、ガラパゴス規格だった50ccに別れを告げ、日本の原付文化をグローバルスタンダードへと進化させる試みです。

従来の50cc原付のデメリットである「30km／h制限」「二段階右折」といった使い勝手の悪さは変わらない事に加え、価格が上がった点も悩ましいところです。

しかし、排気量の向上による坂道での余裕の走りや直進安定性の向上、充実した安全装備といったメリットは、毎日の通勤・通学・買い物に使うユーザーにとって決して損な選択ではありません。

新時代の原付が、今後どんな進化を遂げていくのか。引き続き注目していきましょう。