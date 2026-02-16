世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』会場マップ解禁！“アニメフォトプリント”も実施決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月28・29日に東京・東京ビッグサイトで開催される世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』の会場マップが公開された。

■過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展で開催

2014年の初開催から13回目を迎える『AnimeJapan 2026』は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展でさらなる盛り上がりを目指して開催される。

また、2年連続の『AnimeJapan 2026』アンバサダーとして櫻坂46の就任も発表され、今後の展開に期待が集まっている。

今回公開された会場マップでは、出展社ブースエリアがひとめ目でわかる。各出展社の配置やエリア構成を事前に確認することで、来場前の回遊計画や当日の体験をよりスムーズに楽しむことができる。

■【画像】会場エリアマップ

AnimeJapan追加施策情報も公開。

キービジュアルに登場したキャラクターと写真が撮れる「アニメフォトプリントsupported by DNPフォトイメージングジャパン」の実施が決定した。

AnimeJapan限定フレームで撮影できるのは、AnimeJapan当日の2日間だけ。来場した記念にぜひ楽しもう。

なお今回が、ステージ応募権付入場券を入手できるラストチャンスとなる。AJ先行販売時にステージ応募をした人も、当落にかかわらず、CNプレイガイド・アニメイト販売でステージ応募権付入場券を購入することで、あらためてステージ応募が可能だ。

さらに、キービジュアルのキャラクター全22種類から好きな絵柄を選べる「AnimeJapan

オリジナル チケット風ステッカー」付きの、グッズ＆ステージ応募権付入場券も販売中。ステッカーは当日、会場でのお渡しとなる。

お気に入りの“キャラクターチケット”とともに、AnimeJapanを楽しもう。

その他、券種の詳細や購入方法は公式サイトで。

■イベント情報

『AnimeJapan 2026』

03/28（土）東京・東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

03/29（日）東京・東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

