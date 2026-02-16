【マクドナルド】チーズ4枚重ねの「チーチーダブチ」復活 - 2月18日から2週間限定
日本マクドナルドは、期間限定商品「チーズチーズダブルチーズバーガー」を2月18日から2週間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。
マクドナルド「チーズチーズダブルチーズバーガー」
「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、100％ビーフパティを2枚重ね、チェダーチーズを2枚サンドした「ダブルチーズバーガー」に、ホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた構成。チェダーとホワイトチェダーの2種類、計4枚のチーズが重なり合うことで、濃厚でコク深い味わいに仕上げた。
香ばしく焼き上げたビーフパティの旨みに、とろけるチーズが重なり、一口ごとに満足感のある味わいが楽しめるという。チェダーのコクとホワイトチェダーのまろやかさが調和し、ビーフの旨みを引き立てる食べ応えのある仕上がりとしている。
過去にも期間限定で登場し、そのたびに大きな反響を呼んできた人気商品。SNSなどでも再登場を望む声が多く寄せられていたといい、今回の復活販売に至ったという。
