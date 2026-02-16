¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¡Ö¼«¼ÒÆÏ¤±½Ð¡×¡ª¡¡¡ÖÌ¤»ÈÍÑÃæ¸Å¼Ö¡×¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖÉÔÌÓ¤Ê¤ä¤êÊý¡×¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¤¸¤Ä¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£2025Ç¯¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¥Û¥ó¥ÀN-BOX¤¬Áí¹ç1°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿
¢£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÈÎÇäÂæ¿ô¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤ò¹Ô¤¦¡Ö¼«¼ÒÆÏ¤±½Ð¡×¤¬Â¿¤¤
¢£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÌ¤»ÈÍÑÃæ¸Å¼Ö¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
N-BOX¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡Á´·Ú¼«¶¨¡ÊÁ´¹ñ·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡ËÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025ÎñÇ¯Äù¤á¡Ê2025Ç¯1·î¡Á12·î¡Ë¤Ç¤Î¼ÖÌ¾¡ÊÄÌ¾ÎÌ¾¡ËÊÌ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À N-BOX¤¬20Ëü1354Âæ¤òÈÎÇä¤·¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¤ß¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÅÐÏ¿¼Ö¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢2025ÎñÇ¯¤Ë¤ÆÆüËÜ°ìÇä¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎñÇ¯Äù¤á¤Ç¤ÎÇ¯´Ö¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¤ß¤Ç¤Ï11Ç¯´ÖÏ¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¤ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢2°Ì¤¬¥¹¥º¥¡¦¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡Ê16Ëü5589Âæ¡Ë¡¢3°Ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥¿¥ó¥È¡Ê12Ëü4619Âæ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤«¤é¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬È¯À¸¤·¡¢´¶À÷³ÈÂç¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¢¤È¤âÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤ä¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÇ§¾ÚÌäÂê¤Ê¤É¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤Ç¤Î¼þÊÕ´Ä¶¤ÏÊ¿¾ï»þ¤È¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Ç¤¢¤ë2019ÎñÇ¯Äù¤áÇ¯´Ö¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢1°ÌN-BOX¡¢2°Ì¥¿¥ó¥È¡¢3°Ì¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢1°ÌN-BOX¤Ï¤Û¤ÜÉÔÆ°¡£2°Ì¤È3°Ì¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬µ¯¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¿¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢·Ú¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¥È¥Ã¥×3¤Ï´ðËÜ¤³¤Î3¼Ö¤¬·Ú¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¥È¥Ã¥×¸æ»°²È¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025ÎñÇ¯Äù¤á¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿N-BOX¤È2°Ì¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Îº¹¤Ï3Ëü5765Âæ¡¢2019ÎñÇ¯Äù¤á¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×N-BOX¤È2°Ì¥¿¥ó¥È¤È¤Îº¹¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È7Ëü8208Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×N-BOX¤È2°Ì¡Ê¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¿¥ó¥È¡Ë¤È¤Îº¹¤¬ÀÜÀï¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤Éº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£Åý·×¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤ä¥¿¥ó¥È¤¬¥È¥Ã¥×³Í¤ê¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤ÇN-BOX¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÈÎÇäÂæ¿ô¤¬Â¿¤¤¡á¿Íµ¤¼Ö¤È¤âÉ¬¤º¤·¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¤½¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ä¥¨¥ó¥¸¥óÇÓµ¤ÎÌ¤Ê¤Éµ¬³Ê¤¬¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¤ê¤Ê¤É¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÀÇ½¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤â¸·³Ê¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö´Ö¤Ç¤ÏÊÑ²½¤ËË³¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ê¤È¤¯¤Ë¸½Ìò»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬Â¿¤¤¡Ë¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼ÖÆâ¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÃåÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬É¬¤º¤·¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÐÏ¿¼Ö¤ËÈæ¤ÙÇöÍøÂ¿Çä¤È¤Ê¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼êÎ¥¤ì¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÌµÂÌ¤ËÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿À¸»º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹©¾ì²ÔÆ¯Î¨¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÅÐÏ¿¼Ö¤è¤ê¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥º¥¤ä¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÈÎÅ¹¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇäÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¹¤ÎÀ°È÷¹©¾ì¤äÃæ¸Å¼ÖÀì¶ÈÅ¹¤Ê¤É¤¬¶ÈÈÎÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¿·¼Ö¤ÎÈÎÇä¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶ÈÈÎÈæÎ¨¤¬¥¹¥º¥¤ä¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ç¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¹â¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿ÆÉ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ°È÷¹©¾ì¤Ç¥¹¥º¥¤È¥À¥¤¥Ï¥ÄÎ¾Êý¤Î´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶ÈÈÎÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢°Õ³°¤Ë¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥º¥¤È¥À¥¤¥Ï¥Ä·ÏÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç¿·¼Ö¤òÈÎÇä¤¹¤ëÉô½ð¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¶ÈÈÎÅ¹¤òÂ«¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê±Ä¶ÈÉô½ð¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¶ÈÈÎÅ¹¤ò¤Þ¤ï¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¥¹¥º¥¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¥¹¥º¥¤Î¤½¤Î·î¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢·îÄù¤á¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«¼Ò·ÏÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼Ì¾µÁ¤Ê¤É¤Ç¡¢ºß¸Ë¼Ö¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇäÀè¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤À¤±¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤ò¹Ô¤¦¡Ö¼«¼ÒÆÏ¤±½Ð¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢ÈÎÇäÂæ¿ôÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¼«¼ÒÆÏ¤±½Ð¤ÎÉû»ºÊª¤È¤·¤Æ¡¢ÆÏ¤±½ÐºÑ¤ßÌ¤»ÈÍÑÃæ¸Å¼Ö¤¬Î®ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤ÏÇ§¾ÚÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤ò¤Ò¤¤º¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¶ìÀï·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥º¥¤¬2025ÎñÇ¯¡Ê2025Ç¯1·î¤«¤é12·î¡ËÄù¤á¤Ç¤ÎÇ¯´Ö¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç§¾ÚÌäÂêÈ¯³Ð°ÊÁ°¤Ï·îÄù¤á¤â´Þ¤á¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¤Ç¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¾ï¾¡¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¶ÈÈÎÅ¹¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥º¥¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤¤À¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¶ÈÈÎÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥è¥¿·ÏÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥¤¥ó¥¥ó¥°¤Î¥«¥®¤ÏÌ¤»ÈÍÑÃæ¸Å¼Ö¤Ë¥¢¥ê
¡¡¥È¥è¥¿¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤«¤é¤ÎOEM¡ÊÁê¼êÀè¥Ö¥é¥ó¥É¶¡µë¡Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¥Ô¥¯¥·¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ô¥¯¥·¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥À¥¤¥Ï¥Ä·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î°ÑÂ÷ÈÎÇä·ÀÌó¤ò¡¢°ìÉô¥È¥è¥¿·ÏÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥è¥¿·ÏÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÇÄ¾ÀÜ¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¿·¼Ö¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÅÙ¥À¥¤¥Ï¥Ä·ÏÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤«¤éÅö³º¥È¥è¥¿·ÏÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤¬¼ÖÎ¾¤ò»ÅÆþ¤ì¥È¥è¥¿·ÏÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼Ì¾µÁ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÅ¾Çä¤¹¤ëÊýË¡¤ä¡¢Äó·È¥À¥¤¥Ï¥Ä·ÏÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤ªµÒ¤òÃç²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÄó·È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥È¥è¥¿·Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤Î°ÑÂ÷ÈÎÇäÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌÈÎÇä¥È¥Ã¥×¤ò»Ù¤¨¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Û¥ó¥À¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¶ÈÈÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢N¥·¥ê¡¼¥º°Ê¹ß¤ÏÀ¸»º¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¥Û¥ó¥À¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ê¤«¡¢2ÂåÌÜN-BOX¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¼ÒÆÏ¤±½Ð¤Ç¤ÎÄ´À°¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤¯¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Þ¤è¤êÃÍ°ú¤ÈÎÇä¤â¤«¤Ê¤êÇÉ¼ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÆ°¸þ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Çã¤¦Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥¾ò·ï¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¥È¥Ã¥×°Ý»ý¤Î¤¿¤áÂæ¿ô¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢2°Ì¤È¤Îº¹¤¬ºÝÎ©¤Ä·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢É®¼Ô¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢N-BOX¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹¤¯¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£N-BOX¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥È¥Ã¥×°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ÎÈÎÇäÂæ¿ôÄ´À°¤Î¼çÌò¤Ï¼«¼ÒÆÏ¤±½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Û¤É¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏN-BOX¤ÎÆÏ¤±½ÐºÑ¤ßÌ¤»ÈÍÑÃæ¸Å¼Ö¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÆÏ¤±½ÐºÑ¤ßÌ¤»ÈÍÑÃæ¸Å¼Ö¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤È¤À¤±¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀìÇä¶È¼Ô¤ÎÅ¸¼¨¾ì¤Ë¡¢¥¹¥º¥¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢¥Û¥ó¥À¡¢Æü»º¡¢»°É©¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿·¼ÖÆ±Á³¤Î¼ÖÎ¾¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤É¤³¤í¤«¼Ö¼ï¤Ë¤â¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤¿¤º¤Ë¡¢¡ÖÃ±¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤Ã¤¿¤é¤¿¤Þ¤¿¤ÞN-BOX¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Çã¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤òÉ®¼Ô¤Ï¼ÂºÝ¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã±½ã¤Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Íß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÏ¤±½ÐºÑ¤ßÌ¤»ÈÍÑÃæ¸Å¼ÖÀì¶ÈÅ¹¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ñ¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¤Î¤è¤¤Çã¤¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÎÊª²Á¹âÆ¤ÇÅöÇ¯¤â¤Î¡Ê2026Ç¯¤Ê¤é2026Ç¯¼°¼Ö¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¼ÖÆ±Á³¤À¤±¤É¿·¼Ö¤è¤ê¤ªÆÀ¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤É¥¿¥¤¥Ñ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ä¼Ö¼ï¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬°ìÆ±¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤»ÈÍÑÃæ¸Å¼ÖÀì¶ÈÅ¹¤Ï¡¢Çã¤¦Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÅÀ¸¡¤Ç¤Î¼ÖÎ¾¤â¤Á¹þ¤ß°Ê³°¤Ç¤ÏÂ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹±ó¤Î¤¯·¹¸þ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼·Ï¿·¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤è¤ê¤Ï¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ³«Âó¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼Ö¼ï¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï¼«¼ÒÆÏ¤±½Ð¤¬ÅÐÏ¿¼Ö¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤»ÈÍÑÃæ¸Å¼Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ï¸Õ»¶½¤¤¤â¤Î¤È¸«¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¿·¼Ö¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤ËÂ³¤¯Âè»°¤Î¥Þ¥¤¥«¡¼¹ØÆþ¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤òÃµ¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢Ì¤»ÈÍÑÃæ¸Å¼Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÇä¤ì¶Ú¤ò¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£