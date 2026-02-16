¡Ö¤³¤ÎµÓ¤¬»ä¤ÎÌ¿¡×ºäËÜ²Ö¿¥¡¡ÃÏ¸µ¡¦¿À¸Í¤Ç25Ç¯¸«¼é¤ë¼Ì¿¿´ÛÅ¹¼ç¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈÂÀ¤¤µÓ¡É¤Ø¤Î¥×¥é¥¤¥É
¡ÖºäËÜÁª¼ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëº¬¤Ã¤«¤éÌÀ¤ë¤¤»Ò¡£¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¡Ø¥¬¥Ï¥Ï¥Ï¥Ã¡Ù¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂàÏ©¤òÃÇ¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤¤Ã¤È¾Ð´é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¡Ê25¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ªÈ¬ÌÚ¡×¤ÎÂåÉ½¡¦È¬ÌÚÁ±À¸¤µ¤ó¤À¡£
9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ·è¾¡¤Ç¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºäËÜ¡£Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢ºäËÜ¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬2·î18Æü¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£µ¨¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜÀáÌÜ¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æ±¼Ì¿¿´Û¤À¡£Áë¤Ë¤ÏÀ®¿Í¼°¤È¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎµðÂç¤Ê¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ªµÜ»²¤ê¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤È¼·¸Þ»°¡¢À®¿Í¼°¡¢¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¢£º£¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°»þÂå
¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯ºäËÜ¤À¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤Ê»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼·¸Þ»°¤Î¤³¤í¤Ï¤Þ¤À¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¬·ã¤·¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÎ¾¿Æ¤Î¸å¤í¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò¡¢½÷À¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤´µ¡·ù¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È»£±Æ¤Ç¤¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
18Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ê¿¾»¸ÞÎØ¤ÇÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢17ºÐ¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºäËÜ¡£Âç²ñ¸å¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Ì¿¿´Û¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍè¤é¤ì¤Æ¡¢2¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÏÅÔ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤È¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó»×¤¤¤Î¡¢Í¥¤·¤¤¥³¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¼¡¤ËºäËÜ¤¬¼Ì¿¿´Û¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À®¿Í¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ç21Ç¯¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¡£ºäËÜ¤Î¹¥¤¤Ê¿§¤ÎÀÄ¤Î¿¶¤êÂµ¤òÁª¤ó¤ÇÃå¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ®¿Í¼°¤Î¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢À®¿Í¼°¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÃåÊª¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¶á½ê¤ÎÌ«Àî¿À¼Ò¤Ë¤ª»²¤ê¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤ÂçÊÑ¤ÊÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿À¼Ò¤Ç¤âµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¥Þ¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬µ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡£¼°Åµ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤«¡¢À®¿Í¼°¤ÎÃåÊª¤òÃå¤¿Æ±¤¤Ç¯¤Î¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¼Ì¿¿´Û¤ÎÆ»¤ò¶´¤ó¤À¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤ëÌ«Àî¿À¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¸µ·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤ëºäËÜ¤ÎÉã¿Æ¡¦½¤°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎX¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤Îµ§¤ê¤¬ÄÌ¤¸¤¿¤Î¤«¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ç22Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Â³¤¤¤Æ¡Ç22Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎµÓ¤Ê¤ó¤ÇÂÀ¤â¤â¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤«¤Ï¶ÚÆù¤ÇÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ½÷À¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÀ¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤ÏÈà½÷¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Øº£¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤â¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç½¤À°¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢µÓ¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÙ¤¯¤·¤è¤«¡©¡¡¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¸«±É¤¨¤¬¤¨¤¨¤«¤é¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¤Ã¤Ñ¤êÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¤¤ä¡¼¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡£¤³¤ÎÂ¤¬»ä¤ÎÌ¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤ÎµÓ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤¬Ä·¤Ù¤ë¤ó¤Ç¡Ù¤È¡×
È¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤¬¤Þ¤ë¤Ç¡È¥¤¥¸¥ê¡É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢ºäËÜ¤¬¡ÈµÓ¤¬»ä¤ÎÌ¿¡É¤È¾Ð¤Ã¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¡£
¡Ç18Ç¯¤ÎÊ¿¾»¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢À®ÀÓ¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿ºäËÜ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ç20Ç¯4·î¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºäËÜ¤¬Îý½¬¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ó¥¯¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¡£
É¹¤Î¾å¤ò³ê¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºäËÜ¤¬ÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ï½êÂ°´ë¶È¡¦¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎ¦¾åÉô¡£Îý½¬¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Ìó2¥«·î´ÖÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¤ÇÁö¤ê¹þ¤ß¤äÂÎ´´¤Ê¤É²¼È¾¿È¶¯²½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤À¡£¤³¤¦¤·¤ÆµÕ¶¤òÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤ËÊÑ¤¨¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤òÃ¦¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ºäËÜ¤Ïº£²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÁ°¤Ë¤â¡¢Æ±¼Ì¿¿´Û¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ¶áÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢³Î¤«ºòÇ¯¤Î½©¤´¤í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤Ë¤Ï¾¯¤·Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿2¿Í¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¼·¸Þ»°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁÐÊý¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó°ì²È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤âÆ±¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î°ì¿Í¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡¡¤ª»Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¸å¡¢°ìÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¼Ì¿¿´Û¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¡¢ºäËÜÄ¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ç20Ç¯¤«¤éËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«É®¤Ç½ñ¤¤¤¿¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤ÇË»¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ëÎ§µ·¤µ¤Ë¤Ï´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡×
µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¼«¤é¤Î¡ÈµÓ¡É¤È¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¯±©¤Ð¤¿¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡¼¡¼¡£